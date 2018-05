Dreijähriger in Uganda von Leoparden getötet

In einem Nationalpark im ostafrikanischen Staat Uganda hat ein Leopard einen dreijährigen Buben gefressen. Wie die Behörden am Montag mitteilten, ereignete sich die Tragödie am Freitag im Queen-Elizabeth-Nationalpark im Westen des Landes. Eine Försterin des Parks hatte ihren kleinen Sohn in die Obhut einer Tagesmutter gegeben.