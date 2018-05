Steirerin bei Motorradunfall auf Sardinien gestorben

Ein Frau aus der Steiermark ist in Sardinien am Montagvormittag bei einem Motorradunfall tödlich verunglückt. Die 55-jährige Touristin war am Sozius des Zweirads, ihr Mann lenkte die Maschine, als es zu einer Karambolage mit einem Pkw kam. Der 68-jährige Steirer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, bestätigten die Carabinieri der APA.