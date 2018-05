Bund und Länder gingen bei Pflege Schritt aufeinander zu

Im Streit um die Kosten durch das Pflegeregress-Aus haben Bund und Länder am Montag einen Schritt aufeinander zu gemacht. Bei einer Verhandlungsrunde in Wien einigten sie sich zumindest darauf, auf welcher Datengrundlage die Mehrkosten berechnet werden. Die Länder sollen nun ihre Daten einmelden, Finanzminister Hartwig Löger will bis zur Landeshauptleute-Konferenz Mitte Mai einen Vorschlag machen.