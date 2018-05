U-Haft über mordverdächtigen Asylwerber verhängt

Über einen 25-jährige Asylwerber, der am Donnerstag in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) festgenommen wurde und unter Mordverdacht steht, ist am Sonntag in Wiener Neustadt die U-Haft verhängt worden. Der Mann sei bisher nicht geständig, teilte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft, zudem am Montag auf Anfrage mit.