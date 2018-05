Stormy Daniels stichelt bei Comedy-Show gegen Trump

Die durch ihr angebliches Sexabenteuer mit US-Präsident Donald Trump bekannt gewordene Pornodarstellerin Stormy Daniels hat bei einem Auftritt in der Comedy-Show "Saturday Night Live" für Lacher gesorgt. Nur "eine Abdankung" könne den Aufruhr über das angebliche Stelldichein beenden, sagte Daniels in einem Sketch an der Seite von Trump-Imitator Alec Baldwin.