Zwei Tote und drei Vermisste nach Grubenunglück in Polen

In einem polnischen Bergwerk sind am Wochenende zwei Bergarbeiter bei einem Erdbeben ums Leben gekommen. Rettungskräfte bargen am Sonntag zwei Tote aus der Zofiowka-Mine in Schlesien, sagte der Chef des Gruben-Betreibers JSW, Daniel Ozon. Rund 200 Helfer suchten weiter nach drei seit dem Beben vom Samstag vermissten Bergleuten.