Neun Tote auf Kleinlaster in Südmexiko

Auf einem verlassenen Kleinlaster sind in Mexiko neun Leichen gefunden worden. Die Opfer seien Teil einer Gruppe von elf Männern gewesen, die am Donnerstag in Tixtla im südmexikanischen Bundesstaat Guerrero entführt worden waren, teilte die Staatsanwaltschaft am Samstag mit.