Wien, Mailand, Bozen, Maastricht: Die Kleider von Designerin Christa Franz aus St. Ulrich im Greith, St. Martin im Sulmtal, waren schon auf einigen Modeschauen zu bewundern.

Seit 2006 ist die weststeirische Meisterschneiderin selbstständig und auch Prüferin bei Lehrlings- und Meisterprüfungen ihres Fachs. "Ich lasse mich von meiner Umgebung inspirieren, von der Natur, von allem rundherum", erzählt die 50-Jährige.

Outfits für den Alltag und den Opernball

Stich für Stich, Stoffmeter für Stoffmeter fertigte sie bereits Outfits für den Lifeball, die Salzburger Festspiele oder den Wiener Opernball an. Zu ihren Kunden zählen etwa Lili Paul-Roncalli (Artistin und Model), Melanie Scheriau (Model und Moderatorin) oder Nadine Mirada (Topmodel). Ihren Stil beschreibt die Modeschöpferin als schlicht, mit dem gewissen Etwas und einer Spur Eleganz.

Lili Paul-Roncalli trägt hier ein Kleid aus der "The Four Element Collection" © Sigrid Mayer

Weniger Aufträge aufgrund der hohen Inflation habe sie nicht. Seit Corona suchen laut Franz viele Kleidung aus qualitätsvollen Stoffen, die sie dann länger tragen. Dafür seien sie auch bereit, zu zahlen. Zusätzlich fertigt sie auf Wunsch aus alten Stoffen neue Stücke. Egal ob Alltagsstücke oder Haute Couture.

Sie zieht die Heimat Modemetropolen vor

In ihrem Atelier, nur wenige Minuten vom Greith-Haus entfernt und angrenzend an ihr Familienhaus, arbeitet Franz. Warum St. Martin im Sulmtal und nicht Paris oder Mailand? "Ich bin hier aufgewachsen und kreativ sein kann man auch am Land. Die Kunden kommen auch nach St. Ulrich am Greith", sagt sie. Herausfordernd sieht sie eher, die Balance zwischen Arbeit und Familie, sowie ihrer Freizeit zu halten. "Man muss lernen, die Dinge abzugrenzen. Man muss sich da selbst im Griff haben", erklärt sie.

Vor Kurzem stellte sie einige ihrer Werke im Greith-Haus aus. Ende des Jahres wird sie auf der Haute Couture Show in Wien anzutreffen sein. Nächstes Jahr will sie an der Wiener Fashion Show teilnehmen.