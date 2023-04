Jetzt sind also die letzten drei noch im Betrieb befindlichen deutschen Atomkraftwerke vom Netz gegangen. An einem, nämlich dem niederbayerischen Kernkraftwerk Isar, fahren wir auf dem Weg in die Vorarlberger Heimat meiner Frau seit vielen Jahren regelmäßig vorbei. Manchmal, wenn die Abendsonne die Dampfsäule über dem Kühlturm in glühendes Rot tauchte, hab‘ ich mir einen Jux gemacht, mit dem Handy aus dem Auto ein Foto geschossen und mit „Lieben Grüßen aus der Heimat“ versehen an T. B., meinen alten Bekannten in Brüssel, geschickt, der aus dem nahe gelegenen Landshut stammt.



Das war natürlich als kleine Bosheit unter Freunden gedacht. Als Österreicher hat man bei der Atomkraft ja leicht lachen. Das Einzige bei uns aus „Kernspaltung“ gewonnene namhafte Erzeugnis ist das hoffentlich noch lange reichlich sprudelnde steirische Kürbiskernöl. Und das ist gut so.



Tatsächlich habe ich mir noch jedes Mal, wenn ich auf der Autobahn am AKW Isar vorbeifuhr, auszumalen versucht, wie es eigentlich so ist, im Schatten eines Atomkraftwerks zu leben. Stumpft man irgendwann ab, gerade so wie der alte Herr, der mir seinerzeit bei der Wohnungssuche in Brüssel im Düsenlärm eines wenige Meter über unsere Köpfe hinweg donnernden Flugzeugs erklärte: „Monsieur, glauben Sie mir eines, man gewöhnt sich an alles.“ Oder lebt man einfach mit einem latenten Gefühl der Bedrohung, der Dauerangst vor dem GAU?



Ich weiß, es ist irrational, aber ich habe immer innerlich erleichtert aufgeatmet, sobald das Kernkraftwerk Isar aus dem Rückspiegel verschwunden war.