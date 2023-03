Tausend Tage bis zur Inbetriebnahme des neuen Koralmtunnels. Das Thema stand in der montägigen Wochensitzung obenauf. Heute und in der morgigen „Primus“-Beilage wird er ein Schwerpunkt sein. Viele weitere werden ihm folgen. Unser Fahnenthema-Thema und Herzensanliegen.



Die Zeitung mit ihren Standorten Graz und Klagenfurt hat sich seit jeher dafür starkgemacht. Es wäre und ist, schrieben wir von Anbeginn, eine überfällige Investition in den vernachlässigten Süden. Das Bahnprojekt werde und wird die Benachteiligung geschichtlich kompensieren, eine Benachteiligung, ablesbar und festgeschrieben in der Signatur des Autobahn-Netzes: A1, dann lange nichts, dann, irgendwann, A2.



Ziffern lügen nicht.



Je lauter die Wiener „nutzlose Steuergeldverschwendung“ schrien, desto lauter beharrten wir in der Argumentation auf dem volkswirtschaftlichen Potenzial und Mehrwert der Idee eines neuen Südens, eines neuen Möglichkeitsraums. Jetzt ist das Projekt unumkehrbar. Es lässt sich nicht mehr niederpolemisieren. Der Zug ist abgefahren. Die Bilder entlang der Strecke bezeugen es: Das Projekt wird Wirklichkeit.



Ein Bild, festgehalten in der heutigen Ausgabe, zeigt die Unterflurtrasse und im Hintergrund, keine zehn Gehminuten entfernt, den Flughafen Graz mit dem zylinderförmigen Turm.