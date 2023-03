Sich über die Negation zu einer anderen Partei zu definieren: keine gute Idee. Schon gar nicht für eine so stolze, geschichtsgroße Partei wie die SPÖ. Es macht den Gegner größer, weil er durch die obsessive Fixierung zu einer Bezugsgröße wird. Und einen selbst kleiner, weil man einen anderen zur Kontrastierung braucht, um verständlich zu machen, wer man ist und sein will. Das sollte man im Zweifelsfall aus sich selbst heraus hinkriegen.



All hat die SPÖ in der Auseinandersetzung mit Jörg Haider viele Male am eigenen Leib erfahren. Man sollte meinen, dass einen die Empirie mit der Zeit klüger macht, aber die SPÖ zieht es vor, zu ihren Irrtümern triebhaft zurückzukehren. Nur so ist erklärbar, dass Pamela Rendi-Wagner gestern Nacht in der ZiB 2 bei Martin Thür den Satz sagte: „Unser wahrer Gegner ist die FPÖ“. Wenn man weiß, dass viele, die jetzt FPÖ wählen, früher SPÖ gewählt haben, ist das psychologisch kein kluger Ansatz für die Rückeroberung. Man stärkt die Emigrierten in ihrer neuen Beheimatung und alten Entfremdung. Sie fühlen sich durch das Stigma „wahre Gegner“ mitgemeint und werden ein letztes Mal entheimatet und exkommuniziert.



Der SPÖ hilft die dämonisierende Abgrenzung, so sehr ein Herbert Kickl mit seiner Verächtlichkeit dazu einlädt, nicht weiter. Im Gegenteil. Sie verhindert, sich endlich mit den Themen auseinanderzusetzen, die der FPÖ Zulauf bescheren. Sie muss hinein in diese Themenfelder anstatt sie zu tabuisieren. Sie muss dabei nur anders klingen. Sie muss bei allem Risiko hinein in die Assimilierung und muss sich dort abgrenzen. Die Sprache muss eine andere sein. Der Tonfall. Das Menschenbild. Aber nicht das Thema.



Das scheint Hans Peter Doskozil besser erkannt zu haben als Pamela Rendi-Wagner. Ein hastig revidierter Satz wie „Es gibt kein Asylproblem“ wäre Doskozil nie passiert. So einen Satz sagt man, wenn man in einer Welt lebt, in der es tatsächlich kein Asylproblem gibt. Er ist nicht einmal unehrlich. Er ist nicht einmal subjektiv falsch. So ein Satz verrät die kulturelle Privilegiertheit und den Graben zwischen sich und den Leuten, die früher SPÖ wählten. Das Plus von Doskozil ist gleichzeitig das Handicap von Rendi-Wagner: Ihr fehlt der Sound von unten, nicht, weil sie ihn nicht kennen würde, sondern, weil sie sich von ihm emanzipiert hat. Darin ähnelt sie Christian Kern. Erfolgreiche Aufsteiger-Biografien und ihre Fallstricke.



Rendi-Wagner nannte gestern ihren Gegenspieler „Hans-Peter“. Das war gekonnt und vermittelte Souveränität. Der Verrräter, einer von uns. Ferne Anklänge an das vorösterliche Verratsmotiv. Das weckte Solidarisierungsimpulse. Die Parteichefin hätte daran festhalten sollen, als sie nach den Unterschieden gefragt wurde. Im Ideologisch-Inhaltlichen kann sie nur verlieren. Sozialpolitisch links-orthodox und in Zuwanderungs- und Identitätsfragen mehrheitsorientiert: Doskozils pannonische Rezeptur ist überzeugend, auch wenn die Linke Nesselausschläge bekommt.



Angreifbar ist Doskozil in der Gangart: Männer und ihr Machtverständnis. Putsch und Patriarchalismus. Da hätte Rendi-Wagner punkten können. Dass sie Gemeinschaft und Zugehörigkeit so nie dem eigenen Machtstreben preisgeben würde. Stattdessen bekannte sie ein, dass es wenig Trennendes zwischen ihr und ihrem Herausforderer gäbe. Das war eine vertane Chance.



Es war schon spät, als die Unerschütterliche die Schlagzeile der Nacht lieferte. Wenn sie verlieren sollte, würde sie keinem Team angehören, sondern aus der Politik ausscheiden. Sie schien auf diese Frage nicht vorbereitet. Die Antwort passte zwar nicht zur wortreichen Beschwörung des Gemeinsamen, aber sie klang spontan und aufrichtig. Politisch und handwerklich defizitär, aber hoch integer, widerständig und charakterstark: So könnte das abschließende Urteil am Ende eines vierjährigen Abwehrkampfs der ersten Frau an der Spitze der Sozialdemokratie lauten.



Draußen klarere Machtverhältnisse: Frühling, der sich gegen den Winter durchsetzt.