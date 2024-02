Wir können aufatmen! Oder doch nicht? Das hängt zunächst davon ab, wer sich einen früheren Wahltermin wünscht oder es vorzieht, dass diese Regierung bis zum Herbst „durchhält“. Jedenfalls hat gestern Grünen-Chef und Vizekanzler Werner Kogler die schnittige Parole ausgegeben, dass es die Verantwortung der Regierung sei, noch „was zu hackeln“. Über die Details, was noch alles gehackelt werden soll, hat sich auch Verfassungsministerin Karoline Edtstadler ausführlich geäußert. Auf ihrer To-do-Liste stehen Beschuldigtenrechte und Änderungen bei der Handydatenauswertung. Letzteres passt zur gestrigen x-ten Verhandlung in der Causa Kurz, der nach den eindeutig unmissverständlichen Aussagen aller ÖBAG-Aufsichtsräte in diesem Verfahren wohl mit einem Freispruch rechnen dürfte. Kein einziger Aufsichtsrat hat auch nur andeutungsweise vor Gericht eine Aussage getätigt, die auf eine Einmischung des ehemaligen Kanzlers bei der Bestellung von Vorständen hingedeutet hätte. Über die gestrige Verhandlung berichtet in unserer heutigen Ausgabe Kollegin Christina Traar.