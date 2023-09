Doktor Gerald Pump, der in Voitsberg viele Jahre als Facharzt tätig war, ist im 71. Lebensjahr verstorben. Pump betrieb seine Ordination in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, wo er sich für die seelische Gesundheit seiner Patienten einsetzte. Im Jahr 1992 hatte er das Psychosoziale Zentrum Voitsberg (PSZ) ins Leben gerufen, erst im Oktober 2019 trat der anerkannte Mediziner den Ruhestand an.