Die ehemalige kanadische Olympia-Eiskunstläuferin Alexandra Paul kam bei einem Autounfall ums Leben. Sie war erst 31 Jahre alt. Nach Angaben von ESPN und Associated Press gehörten Paul und ihr kleiner Sohn zu den Opfern der Kollision eines Transporters mit sechs Fahrzeugen in einer Baustelle im Township Melancthon in Ontario.

Die Provinzpolizei von Ontario teilte auf Facebook mit, dass eine Frau in etwa Pauls Alter am Unfallort für tot erklärt wurde. Ihr Sohn – den sie Ende letzten Jahres zusammen mit ihrem Eiskunstlaufpartner und Ehemann Mitchell Islam bekam – wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert, die Verletzungen des Kindes sind jedoch nicht bekannt.

Nach Angaben der Polizei wurden nach dem Unfall auch zwei Männer und eine Frau mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Skate Canada bestätigte Pauls Tod in einer Erklärung: „Schweren Herzens gibt Skate Canada den plötzlichen Tod eines geschätzten Mitglieds unserer Eislauf-Community, Alexandra Paul, bekannt. Als leuchtender Star auf und neben dem Eis haben Alexandras Engagement, Leidenschaft und bemerkenswerte Talente einen unauslöschlichen Eindruck in der Welt des Eiskunstlaufs hinterlassen.“