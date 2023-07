Das Ableben von Armenpfarrer Wolfgang Pucher hat am Donnerstag eine Welle der Betroffenheit ausgelöst. Der Gründer der Vinzensgemeinschaft ist im 85. Lebensjahr im Urlaub in Kroatien verstorben. Politik, Kirche und soziale Einrichtungen reagierten mit Dank und Anerkennung auf das Leben und Wirken des Grazer Geistlichen: "Er war ein kritischer Geist, der den Mut besaß, auch in aktionistischer Weise auf die Situation armer Menschen hinzuweisen und hat jenen eine starke Stimme gegeben, die in unserer Gesellschaft oft nur wenig Gehör finden", sagten Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) und dessen Vize Anton Lang (SPÖ). Pucher stehe für "grenzenlose, wahre Nächstenliebe", urteilte das Duo, das dem Pfarrer für sein nachhaltiges Wirken zu größtem Dank verpflichtet sei.

Ein "Vergelt's Gott" von Bischof Wilhelm Krautwaschl

Reaktionen kamen auch aus der Katholischen Kirche: Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl zeigte sich tief getroffen vom überraschenden Tod seines Weggefährten: "Die Leistungen von Wolfgang Pucher für die Menschen am Rande kann man nicht hoch genug einschätzen." Er sei "ein unermüdlich laufender Motor in unserer Diözese" gewesen, "dessen Bestimmung es war, Not zu lindern". Mit seiner Umtriebigkeit habe Pucher viele gefordert, aber dadurch Großartiges bewirkt: "Die VinziWerke sind ein professionelles Hilfswerk, das die Wurzeln von Armut bekämpft; ein Netzwerk der Nächstenliebe, das weit über die Diözese Graz-Seckau hinauswirkt. Für sein Leben in der Nachfolge Jesu Christi sage ich ein herzliches Vergelt's Gott. Möge er nun Frieden an der Seite Gottes finden", so Bischof Wilhelm.

Für die evangelische Kirche haben Superintendent Wolfgang Rehner und Superintendentialkurator Michael Axmann ihre tiefe Betroffenheit ausgedrückt. Man habe große Hochachtung davor, wie Pfarrer Pucher seinen Glauben in konkrete Handlungen umgesetzt hat. Trotz des Gegenwindes, der zweitweise gesellschaftlich spürbar war, habe er sich für Menschenrechtsfragen, wie das Bettelverbot, eingesetzt und sei in seinem Engagement für arme und benachteiligte Menschen seiner christlichen Haltung stets treu geblieben.

Graz will Puchers Andenken bewahren

Auch die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) zeigte sich tief betroffen - sein Einsatz für Menschen, die benachteiligt sind oder oft nicht gesehen werden, seien einzigartig gewesen. Sein Lebenswerk ortet die Stadtchefin in guten Händen, dennoch werde er als Mensch immer ein Vorbild bleiben: "Ich bin traurig und bestürzt und denke in diesen Stunden daran, dass wir so vieles gleich gesehen und gemeinsam gemacht haben. Wie groß der Verlust für die Stadt Graz ist, das ist noch gar nicht abzusehen." Er bleibe dank seines unermüdlichen Engagements und seiner Persönlichkeit aber ein Beispiel für Menschlichkeit. Graz werde Pucher ein ehrendes Andenken bewahren, unterstrich Kahr. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) ergänzte: "Er scheute auch nicht davor zurück, unbequeme Positionen einzunehmen, wenn es um zentrale Menschenrechtsfragen wie das Bettelverbot ging. Sein enormer persönlicher Einsatz und sein Erbe sind uns Auftrag".

"Der große Rebell ist zu Gott heimgekehrt", schreibt indes die steirische Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler, die die VinziWerke Österreich als Koordinatorin von 2010 bis 2021 leitete, in ihrem Nachruf zum Ableben von Pfarrer Wolfgang Pucher. Tödtling-Musenbichler arbeitete mit dem Verstorbenen ausgezeichnet zusammen. Für sie habe Pucher nach dem Motto "Geht nicht, gibt’s nicht" gelebt, er sei das "soziale Gewissen in Österreich und ein Pionier der Nächstenliebe" gewesen.

Würdigung für Pucher: "Ein Vorbild für alle"

Weitere politische Reaktionen ließen nach der Erstmeldung des Todesfalls am Vormittag nicht lange auf sich warten. "Welch traurige Nachricht, dass dieser große Mensch von uns gegangen ist. Sein Lebenswerk für Graz und die Steiermark wird bleiben", betonte Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ). Auch FPÖ-Landesparteichef Mario Kunasek honorierte das soziale Engagement des Verstorbenen: "Sein aufopferungsvoller Einsatz für die Ärmsten unserer Gesellschaft sowie seine umfassende Hilfe für zahlreiche Personen in Notlagen folgte dem christlichen Prinzip der Nächstenliebe". Anerkennung kam auch grüne Landeschefin Sandra Krautwaschl. Sie war gerade am Weg ins Vinzitel, wo sie sich als freiwillige Helferin einschulen lässt, als sie die Information zum Ableben von Pucher erhielt: "Wie er allen Menschen auf Augenhöhe begegnet ist, sollte ein Vorbild für uns alle sein. Die Menschlichkeit stand bei ihm über allem. Er war nicht weniger als das soziale Gewissen der Steiermark".

Der Grazer ÖVP-Parteichef Kurt Hohensinner würdigte Pucher indes als "aktiven Förderer des sozialen Miteinanders": "Sein Wort hatte Gewicht und regte zum Nachdenken an, egal ob man seiner Meinung war oder nicht." Der Geistliche habe "in unserer Stadt bleibende Spuren hinterlassen, die weit über seinen Tod hinaus wirken werden. Er wird Graz fehlen!" Claudia Klimt-Weithaler, Klubobfrau der KPÖ im Landtag, ergänzte: "Er hat dort selbstlos geholfen, wo sonst niemand hingesehen hat – oder hinsehen wollte. Mit ihm verlieren Graz und die Steiermark einen konsequenten und streitbaren Fürsprecher für Gerechtigkeit und Menschenwürde."