Ulrike Cramer, verheiratete Roth, aus Kitzeck im Sausal wurde 1970 zur ersten Steirischen Weinkönigin gekrönt. Am Montag verstarb sie im 68. Lebensjahr in Klagenfurt.

Ulrike Roth, geborene Cramer, wurde 1970 zur ersten Steirischen Weinkönigin gekrönt © K.K.

Als erste Steirische Weinkönigin ging Ulrike Cramer, verheiratete Roth, aus Kitzeck im Sausal in die Geschichtsbücher ein. Landeshauptmann Josef Krainer senior nahm im August 1970 bei der Steirischen Weinwoche in Leibnitz die Krönung vor. Das 50-jährige Jubiläum sollte die erste steirische Weinhoheit nicht mehr erleben. Wie ihre Familie am Dienstag bekannt gab, verstarb Ulrike Roth am Montag, dem 10. Februar, kurz vor ihrem 68. Geburtstag in Klagenfurt.