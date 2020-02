Facebook

Volker Spengler (1939-2020) © APA/ANGELIKA WARMUTH

Der mit seiner Hauptrolle im Fassbinder-Film "In einem Jahr mit 13 Monden" bekannt gewordene deutsche Schauspieler Volker Spengler ist tot. Er starb am Samstagvormittag im Alter von 80 Jahren in Berlin, wie die Nachrichtenagentur dpa aus seinem engen Freundeskreis erfuhr. Spengler wäre am 16. Februar 81 geworden.

Bei dem 2010 verstorbenen Regisseur Christoph Schlingensief gehörte Spengler in einigen Werken zum Ensemble, darunter in Filmen wie "Das deutsche Kettensägenmassaker", "100 Jahre Adolf Hitler – Die letzte Stunde im Führerbunker" und "Die 120 Tage von Bottrop" sowie bei Theateraufführungen an der Berliner Volksbühne wie "Rosebud".

Rolle als Transsexueller

Berühmt geworden war der gebürtige Bremer Spengler aber mit seiner Rolle als Transsexuelle Elvira Weishaupt in dem Film "In einem Jahr mit 13 Monden" von Rainer Werner Fassbinder (1945-1982). In dem Drama aus dem Jahr 1978, in dem sich Erwin zu Elvira operieren lässt und dann stirbt, war Spengler an der Seite von Kolleginnen wie Ingrid Caven, Elisabeth Trissenaar und Eva Mattes zu sehen.

Auch in Fassbinder-Filmen wie "Satansbraten", "Die Sehnsucht der Veronika Voss", "Chinesisches Roulette", "Die dritte Generation", "Die Ehe der Maria Braun" sowie in der TV-Miniserie "Berlin Alexanderplatz" wirkte Spengler mit.

In der Romanverfilmung "Der Unhold" von Volker Schlöndorff war er 1996 furchteinflößend an der Seite von Gottfried John und John Malkovich als Nazi-Politiker Hermann Göring besetzt.

Berliner Ensemble

In seiner jahrzehntelangen Bühnenkarriere arbeitete Spengler mit vielen Theater-Regiestars wie Peter Palitzsch, Frank Castorf und René Pollesch zusammen. In Heiner Müllers letzter Inszenierung, dem Brecht-Stück "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui", stand der schwergewichtige Spengler unter anderem neben Martin Wuttke auf der Bühne des Berliner Ensembles.

Spengler soll schon als 14-jähriger Anfang der 50er Jahre zur See gefahren sein und später eine Kaufmannslehre gemacht haben, bevor er in Salzburg und am Wiener Max-Reinhardt-Seminar Schauspiel studierte. Seine frühe Laufbahn führte ihn mit Prominenten wie dem Komiker Heinz Erhardt und dem Regisseur Fritz Kortner zusammen.

Mitte der 70er Jahre stieß er zum Fassbinder-Clan mit Schauspielern wie Margit Carstensen, Irm Hermann, Brigitte Mira und Kurt Raab.

"Die Welt" schrieb vor elf Jahren zu Spenglers 70. Geburtstag: "Auf der Bühne war er erratisch einzigartig, virtuos in seiner trockenen (scheinbaren) Nichtschauspielerei. Im Leben verbarg er die eigene Verletzlichkeit hinter einer provozierenden Art, die sich manches von der psychologischen Kriegskunst Fassbinders abgeschaut hatte."