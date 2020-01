''Rosenheim Cops''Schauspieler Joseph Hannesschläger verstorben

Facebook

Joseph Hannesschläger © ORF/ZDF/Marco Orlando Pichler

TV-Kommissar Joseph Hannesschläger von den "Rosenheim-Cops" ist verstorben. Laut Informationen der Bild-Zeitung erlag er im Alter von 57 Jahren einer Krebserkrankung. Bis zum Schluss kämpfte er laut bild.de tapfer gegen die Krankheit an, seine Frau Betty war an seiner Seite.

Anfang Oktober wurde bekannt, dass der 1962 geborene Hannesschläger an Krebs erkrankt ist. Zunächst hatten die Münchner Tageszeitungen "tz" und "Münchner Merkur" darüber berichtet. Er habe einen Tumor, der nur palliativ zu behandeln sei, erklärte der Schauspieler der "tz". "Es gibt Augenblicke, in denen ich sage, es geht mir beschissen. Aber dann nimmt mich Betty bei der Hand, wir schauen uns an, und ich sage, okay, jetzt wird weiter gekämpft", sagte er der "tz".

Die "Bild"-Zeitung zitierte Hanneschläger vor seinem Tod noch bei der Premiere seines letzten Films "Schmucklos": "Grämt euch nicht. Genießt jeden Tag. Es kann mal zu spät sein." Hannesschläger hatte erst 2018 seine Lebensgefährtin Bettina geheiratet. Sie war bis zuletzt an seiner Seite.

Für die 52-Jährige war die Schockdiagnose ein schwerer Schlag, da sie Joseph Hannesschläger erst vor wenigen Jahren kennengelernt hatte. Im Juli 2018 gab sich das Paar auf einem Münchner Standesamt dann das Jawort.