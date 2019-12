Der in Pöllauberg lebende Physiker Peter Maria Schuster ist kurz nach Weihnachten im 81. Lebensjahr verstorben. Der international gefragte Vortragende und Wissenschaftler gründete in Pöllau das "Echophysics"-Museum für Physikgeschichte.

Peter Maria Schuster © Franz Brugner

Der in Pöllauberg lebende Physiker Peter Maria Schuster ist, wie erst jetzt bekannt wurde, am zweiten Weihnachtstag im 81. Lebensjahr überraschend verstorben. Schuster gründete im Schloss Pöllau unter dem Namen "echophysics" das erste europäische Zentrum für Physikgeschichte. In einer Ausstellung werden dort seit 2009 historisch wertvolle physikalische Geräte und Komponenten gezeigt.