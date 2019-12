Heiner Herzog, der vormalige Präsident der Katholischen Aktion Steiermark, ist am 19. Dezember 80-jährig in Graz verstorben.

© Sonntagsblatt/Neuhold

Die Katholische Aktion in der Steiermark trauert um Wilhelm Heiner Herzog. Der frühere Präsident der Katholischen Aktion (KA) Steiermark ist 80-jährig in Graz verstorben. "Mit ihm verliert die Katholische Kirche Steiermark eine große Persönlichkeit", hieß es in einer Aussendung der KA.