Der 89-Jährige war zuvor Pfarrer in Bruck an der Mur und steirischer Superintendent. Als solcher trug er wesentlich zum guten Miteinander der Kirchen bei.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Altbischof Dieter Knall © Markus Leodolter

Eine prägende Figur der evangelischen Kirche in Österreich ist tot: Dieter Knall ist am Samstag gestorben. Er war von 1983 bis 1995 war er Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Österreich, davor wirkte er als Superintendent der evangelischen Diözese Steiermark. Seit seiner Pensionierung lebte er mit seiner Familie in Graz.