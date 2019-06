Facebook

Karlheinz Miklin am Saxophon: So kanne man ihn, so begeisterte er das Jazz-Publikum. © Peter Purgar

Der am 3. November 1946 in Klagenfurt geborene Karlheinz Miklin ist in Bleiburg aufgewachsen und hat von Kärnten aus die Jazzwelt erobert. Der Saxophonist, Flötist Komponist und Jazzpädagoge war 18 Jahre Leiter des Jazzinstituts an der Kunstuniversität Graz und stand mit zahllosen bedeutenden Musikern auf der Bühne.