Adam Sky ist tot Star-DJ starb in Luxus-Resort

Adam Sky © https://www.facebook.com/djadamskyofficial

Der 42-jährige australische Star-DJ Adam Sky ist am Samstag auf Bali gestorben, das wurde auf dessen offiziellen Facebook-Seite bestätigt. Sky, der mit echtem Namen Adam Neat hieß, ist bei einem tragischen Unfall in einem Luxus-Resort auf Bali ums Leben gekommen. Er soll versucht haben, seiner Assistentin und guten Freundin, die zuvor von einer Terrasse vier Meter in die Tiefe gestützt ist, zur Hilfe zu eilen. Dabei schlug er wohl eine Glastüre ein und verletzte sich die Schlagader. Der Mann verblutete daraufhin. Zuvor soll laut mehreren Medien reichlich Alkohol geflossen sein.

Sky stand mit Größen wie Fatboy Slim und David Guetta auf der Bühne und hatte vor allem in Asien ein große Fangemeinde.