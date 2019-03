Facebook

Mit einem Lächeln im Gesicht: Hannes Winter wenige Monate vor Pensionsantritt © Sonja Haider-Krätschmer

Friseur mit Leib und Seele: So kann Friseurmeister Hannes Winter beschrieben werden, der Ende März 62-jährig verstorben ist. Hannes Winter trat in die Fußstapfen seiner Eltern, die 1952 ihr erstes Friseurgeschäft in der Bahnstraße in Knittelfeld eröffneten.