Der einstige Schlagerstar Gus Backus ist tot © APA/dpa/Stache

Zu Hause in Germering nahe München ist Schlager-Star Gus Backus (81) gestorben. Der gebürtige Amerikaner kam als US-Soldat Mitte der 1950er-Jahre als kanpp 20-Jähriger nach Wiesbaden und startete dort seine Karriere als Sänger. Backus war neben seiner musikalischen Karriere mit mehreren Hitparadenerfolgen (auch in den USA) zudem als Schauspieler aktiv, spielte unter anderem in den Filmklassikern „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ (1962) und "Unsere tollen Tanten" (1961) mit.

Der gebürtige New Yorker, der bürgerlich Donald Edgar Backus hieß, landete Hits wie "Brauner Bär und weiße Taube" und "Da sprach der alte Häuptling der Indianer". Hier ein Ohrwurm-Video aus 1972:



Auch das war ein großer Erfolg von Gus Backus: