Hofrat Kurt Böchzelt ist im 83. Lebensjahr verstorben © Freisinger

Ruhig, besonnen und äußerst höflich im Umgang mit seinen Mitmenschen. So kannte man die „graue Eminenz“, den ehemaligen Leobener Stadtamtsdirektor Kurt Böchzelt, der nun am 1. Dezember im 83. Lebensjahr verstorben ist.

Geboren am 4. Juni 1936 in Donawitz, als eines von zehn Geschwistern, war es sein eigentlicher Berufswunsch, Richter zu werden. Nach dem Jusstudium in Graz begann seine berufliche Karriere aber auf der Stadtgemeinde Leoben, wo er 19 Jahre lang die Rechtsabteilung leitete. 1985 wurde er Stadtamtsdirektor und als solcher trat er 1998 auch in den Ruhestand. Sein Lebensmittelpunkt war immer die Montanstadt. Hier lebte er auch mit seiner Frau Ingrid, die er im Jahre 1964 geheiratet hat und mit der er Tochter Sabine großgezogen hat.

In seiner Dienstzeit erlebte er die Regentschaft von vier Bürgermeistern: Gottfried Heindler, Leopold Posch, Reinhold Benedek und Matthias Konrad. Böchzelt ging in seiner Arbeit auf und war für sein Verantwortungsbewusstsein bekannt. In seiner Freizeit tauschte er den Anzug gerne mit der Wanderkleidung. Nun begab er sich auf seine letzte Wanderschaft.