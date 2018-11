Facebook

Stan Lee in einem Archivfoto aus dem Jahr 2006 © AP/DAMIAN DOVARGANES

Spider-Man, the X-Men, Thor, Iron Man, Black Panther und the Fantastic Fou: Sie alle waren seine Erfindung. Der legendäre "Marvel"-Comiczeichner Stan Lee ist in Los Angeles im Alter von 95 Jahren verstorben. Montagfrüh brachte die Rettung die Comic-Legende noch ins Cedars-Sinai-Spital, wo ihn die Ärzte nicht mehr retten konnten - das erfuhr "TMZ" von Stan Lees Tochter.

Filmfans ist Stan Lee nicht nur als Comic-Zeichner bekannt: Er war in Cameo-Auftritte in fast allen Filmen und Serien zu sehen, die auf den Comics des Labels "Marvel" basierten. Auch in der beliebten Sitcom "The Big Bang Theory" war Lee als er selbst in einer Folge zu sehen.

Erst im Juli diesen Jahres hatte die Comiclegende Stan Lee eine Milliardenklage gegen seine frühere Produktionsfirma POW! Entertainment zurückgezogen.

Im Februar hatte bereits große Sorge um ihn nach einem Krankenhausaufenthalt geherrscht. Lee beruhigte die Fans aber mit dem für ihn typischen Humor: "Es hat mir gut getan und war erquickend. Jetzt bin wieder ich Hause", sagte Lee damals zum US-Sender KABC.