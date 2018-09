Der französische Philosoph und Kulturkritiker Paul Virilio ist tot. Der 86-Jährige sei bereits am 10. September an einem Herzstillstand gestorben, gab seine Tochter Sophie Virilio am Dienstag in einer Erklärung bekannt.

Paul Virilio (1932-2018) © APA (AFP/Archiv)

Paul Virilio war unter anderem als Architekt und Stadtplaner tätig. Besonders bekannt wurde er für seine Überlegungen zur Auswirkung der Geschwindigkeit auf die Gesellschaft. sah die Beschleunigung durch die technische Entwicklung als zentralen Faktor, mit dem er sich etwa in den Büchern "Geschwindigkeit und Politik" oder "Rasender Stillstand" kritisch auseinandersetzte.

Virilio wurde 1932 in Paris geboren. Der Sohn eines Vaters, der als Kommunist vor dem faschistischen Regime von Italien nach Frankreich geflohen war, studierte Architektur und Urbanistik und machte eine Ausbildung zum Kunstglaser-Meister. Im Zweiten Weltkrieg erlebte er in Nantes die Bombardierung der Stadt durch Flugzeuge der Alliierten, die ihn nach Angaben seiner Tochter sehr geprägt hat: Er habe sich als "ein Kind des totalen Krieges" beschrieben.

Seinen Militärdienst leistete er als Kartograf in Freiburg im Breisgau und im Algerienkrieg ab. Er war auch Ausstellungsmacher, Atelierleiter und Redaktionsmitglied verschiedener Zeitschriften. Virilio war seit 1969 Professor und seit 1973 Studiendirektor an der École Spéciale d'Architecture in Paris. 1979 gründete er zusammen mit Alain Joxe das Centre interdisciplinaire de recherche de la paix et d′études stratégiques („Interdisziplinäres Zentrum für Friedensforschung und strategische Studien“). Er wurde 1997 emeritiert und widmete sich seitdem seinen dromologischen Forschungen.





Virilio veröffentlichte auch Bücher über die Bunker-Architektur des Krieges, 1976 fand im Centre Georges Pompidou eine Ausstellung zur „Bunker-Archäologie“ statt. und er schrieb auch zu den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA. Er sah in dem Attentat auf das World Trade Center in New York am 11. September einen Wendepunkt in der Definition von Kriegen. "Der Einsturz ist die Folge der Entwicklung des Krieges zum Chaos." Die neue Form des Krieges kenne keine Kriegserklärungen, keine Schlachtfelder und keine deklarierten Feinde mehr. Abschreckung sei sinnlos geworden. "Mit dem Einstürzen der Türme im World Trade Centers sind wir vom Gleichgewicht des Schreckens, das auf der Abschreckung basierte, zum Ungleichgewicht des Terrors gekommen", sagte Virilio damals.