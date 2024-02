Ein Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Oft zitiert und immer richtig – gerade in Zeiten eines Fachkräftemangels, der sich längst zu einem allgemeinen Arbeitskräftemangel entwickelt hat und sämtliche Branchen betrifft. „Umso wichtiger ist es, auf die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzugehen“, weiß CEO Ingo Hofmann: „Schließlich sind es genau diese Helden von innen, die den Erfolg eines Unternehmens ausmachen: jeder Mutmacher, jede Ideengeberin, alle Innovatoren, die ihre Meinungen und Ideen einbringen, ihre Begeisterung ins Unternehmen tragen und andere damit anstecken.“

Um die 225-jährige Unternehmensgeschichte in der Zukunft fortschreiben zu können, will man daher noch flexibler werden, als Arbeitgeber noch öfter die Perspektive wechseln und dabei „den richtigen Spagat schaffen zwischen den jungen, digitalen Generationen, die uns wachrütteln, aber auch den erfahrenen Kollegen, die mit ihrer Expertise die Zukunft ganz neu denken können“, so Hofmann. Es gehe dabei heutzutage weniger um Gehalt und Hierarchie, sondern um Purpose, um Sinnstiftung und die Möglichkeit, sich als Teil des Teams einzubringen, mitzugestalten, das Unternehmen weiterzuentwickeln.