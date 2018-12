Facebook

v. l. n. r.: Ulrich A. Reiterer, Daniel Hafner, Karl Wratschko, Kulturlandesrat Christopher Drexler, Lilith Kraxner, Marleen Leitner und Michael Schitnig (studio ASYNCHROME) und Wolfgang Lampl/Jimi Lend © Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek

Die 10 Positionen aus den Bereichen Literatur, bildende Kunst, Film und Musik sind bis 07. März 2019 zu sehen.

„Mobilität und die Möglichkeit, sich mit anderen Kulturen und Prozessen zu beschäftigen, sind die Basis für innovatives und dynamisches Kunstschaffen – mit dem internationalen Atelier- und Stipendienprogramm kann das Kulturressort des Landes Steiermark das enorme kreative Potenzial der steirischen Kunstszene fördern. Es ist schön zu sehen, dass das künstlerische Schaffen der Stipendiatinnen und Stipendiaten in dieser Ausstellung sichtbar wird,“ so Landesrat Christopher Drexler bei der Eröffnung.

Die Künstlerinnen und Künstler nutzten ihre Stipendien für die Produktion unterschiedlichster Werke. Veronika Eberhart etwa widmete sich in Sarajevo in Studien den Bearbeitungen und Verwendungen des Materials Kupfer, das in Bosnien traditionell für die Herstellung von Kaffeeservice verwendet wird. Dabei entstanden Skulpturen aus Holz und Kupfer, die den Titel At your own pace tragen. Gleich ins Auge sticht auch die zweiteilige Video- und Fotoarbeit von Susanna Flock und Leonhard Müllner: In Canicula tragen Hunde eigens angefertigte LED-Kostüme und werden im Video mit ihren leuchtenden Halsbändern und Leinen so zu schwirrenden Leuchtkörpern, die über ihren eigenen Takt verfügen. Es entsteht eine zufällige Choreografie aus Ton und Farben. Studio ASYNCHROME, bekannt für detailreiche und raumfüllende Zeichnungen, ist mit vier Roll-out-Leinwänden vertreten. Ausgangspunkt der kritischen Untersuchung für Pfade nach EU-topia war das „Weißbuch“ der Europäischen Union zur Zukunft der Staatengemeinschaft. Dabei stellen sie zentrale Fragen unsere Zeit nach Sicherheit, Freiheit und danach, wohin Europa in den nächsten Jahren geht. Der Kunstraum Steiermark zeigt außerdem Werke von Marie Gamillscheg, Daniel Hafner, Lilith Kraxner, Jimi Lend, Julian Palacz, Ulrich A. Reiterer und Karl Wratschko. „Diese Ausstellung dient nicht nur der Unterstützung der Teilnehmer/innen auf ihrem weiteren Weg, sondern sie unterstreicht ebenso die maßgebliche Rolle der öffentlichen Kulturinstitutionen für das zeitgenössische Kunstschaffen vor Ort“, freut sich Peter Peer, Leiter der Neuen Galerie Graz.