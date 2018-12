Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Abteilungsleiter/innen und die Geschäftsführung des Universalmuseums Joanneum bei der Präsentation des Programms 2019 © Universalmuseum- Joanneum

Technik und Wissenschaft zum Angreifen im neuen CoSA – Center of Science Activities, die Neuaufstellung der Alten Galerie unter dem Titel Zwischen Tanz und Tod, 100 Jahre populäre Musik aus der Steiermark im Museum für Geschichte, spannende Alpingeschichten von steirischen Gipfelstürmern im Schloss Trautenfels sowie Medienkunst und die Beschäftigung mit dem technisch reproduzierbaren Bild in Connected im Kunsthaus Graz sind nur einige der Programmhighlights.

Durch die Eingliederung des Österreichischen Freilichtmuseums Stübing und die Errichtung des Centers of Science Activities umfasst das Joanneum ab Oktober 2019 insgesamt 19 Museen und 19 Sammlungen an 13 Standorten.



Die nächstjährigen Ausstellungen beschäftigen sich vielfach mit den Themen Freizeit und Arbeit und der Geschichte der Steiermark, aber auch die Kunst der Frühen Neuzeit sowie zeitgenössische Kunstproduktionen kommen nicht zu kurz. Das Kunsthaus Graz stellt Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus, die sich mit (kunst-)handwerklichen Verfahren befassen, und zeigt eine Personale Jun Yangs, der gleichzeitig auch Artist in Residence im Österreichischen Skulpturenpark ist. Eine Retrospektive in der Neuen Galerie Graz widmet sich dem steirischen Künstler Alfred Klinkan. Im BRUSEUM stehen die Druckgrafik von Günter Brus sowie die Werke des russischen Künstlers Alexander Brener und der österreichischen Künstlerin Barbara Schurz im Mittelpunkt zweier Ausstellungen. Auch das Institut für Kunst im öffentlichen Raum realisiert wieder steiermarkweit zahlreiche Projekte.

Universalmuseum Joanneum Foto © Universalmuseum Joanneum

Wissenschaft und Forschung kann im CoSA hautnah erlebt werden, im Naturkundemuseum bieten Aktionstage die Möglichkeit für aktiven Naturschutz und die Ausstellung Die dünne Haut der Erde widmet sich der faszinierenden Welt unter unseren Füßen. Die Geschichte der steirischen Popularmusik und die Wirtschaftsgeschichte der Steiermark wird im Museum für Geschichte multimedial dargestellt, die Fotoausstellung Die Steiermark geht baden! zeigt dort die Bade- und Freizeitkultur des 20. Jahrhunderts. Die Werke des Fotopioniers Franz Josef Böhm sind im Rosegger-Museum in Krieglach zu sehen. Dem Mythos und der Kulturgeschichte der Tankstelle geht eine Ausstellung im Volkskundemuseum nach. Im Archäologiemuseum zeigt Erde – Wasser – Feuer die Ergebnisse des EU-Projekts „PalaeoDiversiStyria“ und nimmt die Besucher/innen mit auf eine Reise in die Bronzezeit.