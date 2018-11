Facebook

Vertragsunterzeichnung, v. l. n. r.: wissenschaftlicher Direktor des UMJ Wolfgang Muchitsch, Landesrat Christopher Drexler, Historiker und Sammler Karl A. Kubinzky und kaufmännische Direktorin des UMJ Alexia Getzinger © Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek

Seine Sammlung stellt die mit Abstand bedeutendste private Dokumentation zur Entwicklung der Landeshauptstadt dar. Dementsprechend groß war die Freude bei Kulturlandesrat Christopher Drexler und dem wissenschaftlichen Direktor des Joanneums Wolfgang Muchitsch, als die zukünftige Übernahme gemeinsam mit Karl A. Kubinzky am 26. November im Rahmen des Stiftungstags des Joanneums unterzeichnet wurde.

Jahrelange Sammeltätigkeit

Karl A. Kubinzky – als Lokalhistoriker, Soziologe, Autor und „Graz-Freak“ bekannt – hat mit seiner jahrelangen Sammeltätigkeit einen enormen Beitrag zur Dokumentation der Geschichte von Graz und der Steiermark geleistet. In den über 100.000 Objekten – großteils Fotografien und Ansichtskarten – spiegelt sich die Grazer Stadtgeschichte der letzten rund 100 Jahre wider. Bezüge gibt es jedoch auch zur Steiermark sowie zu ausgewählten Regionen der früheren Habsburgermonarchie. „Das Kabinett des Prof. Kubinzky ist eine Wunder- und Raritätenkammer. Historisch Relevantes findet sich neben Alltagsgeschichtlichem – kaum eine Sammlung ist so vielschichtig“, freut sich Wolfgang Muchitsch, wissenschaftlicher Direktor des Joanneums. Auch Kulturlandesrat Christopher Drexler zeigt sich begeistert: „Karl A. Kubinzky kennt Graz wie seine Westentasche, er ist das personifizierte Kompetenzzentrum für die Grazer Stadtgeschichte.“

Grand Hotel Leoben Foto © Sammlung Kubinzky

Ansichtskarten, Fotografien und Sondersammlungen