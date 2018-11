„Congo-Wirbel“: Mitmachen, Ausprobieren und Weiterdenken

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

JP Mika, „La sape, c’est le défi quotidien“, 2017, Courtesy galerie MAGNIN-A, Paris © J.J. Kucek/UMJ

An unterschiedlichen Stationen lassen sich afrikanische Frisuren, Spiele oder Gerichte ausprobieren oder Spannendes über die kongolesische Natur erfahren. Ausgelassen gefeiert und getanzt werden kann beim abschließenden Congo-Wirbel-Fest am Samstagabend.

Kunst, Natur und Handwerk zum Mitmachen

Zahlreiche Programmpunkte lassen ein Wochenende lang in die farbenfrohe Welt des afrikanischen Kontinents eintauchen. Ganztägig können Besucherinnen und Besucher Frisuren ausprobieren und mit Mama Lee oder Fatou Kamdem über Frisiersalons als Treffpunkt plaudern, bunte Taschen aus afrikanischen Waxprint-Stoffen nähen oder exotische Früchte und interessante Formen der kongolesischen Pflanzenwelt kennenlernen.

Aus der mobilen Küche ziehen afrikanische Düfte durch das Kunsthaus – gekocht wird mit Ndolé, Maniok, Egusi und Yam, Mitmachen und Durchkosten ist erwünscht. Spielerisch geht es im Space03 des Kunsthauses zu: Bei Kongo Kongo! können Kinder ihre Eindrücke aus der Ausstellung künstlerisch verarbeiten. Zusätzlich gibt es unterschiedliche Spiele aus der afrikanischen Kultur auszuprobieren – wie funktioniert etwa „Mancala“ oder „Mti“? Außerdem: Perlenschmuck gestalten mit Peninah Lesorogol, Spielzeug aus Draht biegen oder nigerianisches Uli-Painting mit dem Kunstverein NIL.

Rund um den Wirbel

Bereits einige Tage vor dem großen Congo-Wirbel stehen Afrika und der Kongo im Mittelpunkt des Programms. Am Mittwoch, 7. November, ist um 16 Uhr die Megaphon Uni für ein Ausstellungsgespräch zu Gast im Kunsthaus. Tags darauf lässt sich das afrikanische Graz bei einem Rundgang mit dem Verein CHIALA entdecken. Am Freitag, 9. November, lädt die ÖH der Karl-Franzens-Universität Graz zum Kinoabend ins Kunsthaus ein, gezeigt wird Beyond. An African Surf Documentary. Zum Finale des Wirbel-Wochenendes wird am Samstagabend noch einmal richtig gefeiert: Ab 18 Uhr kann beim Congo-Wirbel-Fest Bokomi Malamu (Lingala für „Willkommen“) gegessen, gelacht und zu afrikanischen Rhythmen ausgiebig getanzt werden.