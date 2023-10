Mahlzeit! Während am Ballhausplatz in Wien der Opfer in Israel gedacht wurde, trafen sich am Stephansplatz Hunderte Palästina-Anhänger – trotz Demo-Verbot. Die Polizei zeigte insgesamt 304 Personen an. Erfahren Sie mehr Details zu den chaotischen Szenen.

Othmar Karas kandidiert 2024 nicht mehr bei der EU-Wahl

Das verkündete der langjährige EU-Abgeordnete der Volkspartei auf einer spontan einberufenen Pressekonferenz. Karas wurde schon lange den kritischen Stimmen der ÖVP zugeordnet. So begründet Karas seine Entscheidung.

Heutige Empfehlungen

Größter Megacyberangriff der Geschichte auf große Internetkonzerne

Amazon, Cloudflare und Google berichteten von größter jemals beobachteter DDoS-Attacke. Webseitenserver werden mit Anfragen geflutet, bis sie in die Knie gehen. Mehr dazu.

Freispruch für Sturm-Graz-Hooligans nach Pub-Verwüstung

Vor dem Europacup-Match zwischen Sturm und PSV im Herbst 2021 kam es in der Grazer Innenstadt zu Ausschreitungen. Das Pub "Molly Malone" wurde verwüstet. Erfahren Sie, warum die "Fans" dennoch freigesprochen wurden. (Kleine Zeitung +)

Kärntner Rettungshunde kommen jetzt auch aus der Luft

In Zukunft werden die Helfer der Rettungshundebrigade Kärnten noch schneller am Einsatzort sein. Grund dafür ist, dass die Hunde für Einsätze mit dem Hubschrauber ausgebildet werden. Dafür geht es in luftige Höhen.

Die Hunde müssen sich an die Höhe und den Lärm gewöhnen © KK ÖRHB LG Kärnten/(c) Herwig Kavallar

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Burgenland pumpt 100 Millionen Liter Schlamm aus Neusiedler See

Aus Naturschutzgründen trifft das Land Burgenland diese Maßnahmen. Von nun an soll jährlich 100.000 Kubikmeter Schlamm aus dem Neusiedler See entfernt werden. Gearbeitet wird von Ende Oktober bis Ende Februar.

MotoGP-Pilot Marc Marquez schließt sich Ducati an

Der achtfache Weltmeister verlässt Honda nach elf Jahren und unterschreibt bei Gresini Racing einen Vertrag für die kommende Saison. Damit wird der 30-Jährige in der MotoGP-Klasse künftig an der Seite seines Bruders Alex (27) fahren. Lesen Sie mehr Details zum Wechsel.

US-Steuerbehörde fordert rund 29 Milliarden Dollar von Microsoft

Der Softwareriese soll einen gigantischen Rückstand bei seinen Steuerzahlungen haben. Die US-Steuerbehörde fordert dies nun ein, Microsoft will sich jedoch dagegen wehren. Mehr Informationen zum Thema.

Renate Bertlmann erhält eine große Retrospektive im Belvedere 21

Sie ist eine der Schlüsselfiguren der feministischen Avantgarde. In Bertlmanns Werk wimmelt es vor Brüsten, Penissen, Vulven, Sextoys, Schnullern, Präservativen. Sie allesamt sind Mittel zum Zweck – und jetzt im Belvedere 21 zu sehen. (Kleine Zeitung +)

Holpriger Wall-Street-Start für Birkenstock

Das Debüt an der Börse hat sich der deutsche Sandalenhersteller definitiv anders vorgestellt. Die Aktie fiel zum Auftakt des Handels um elf Prozent – von 46 Dollar auf 41 Dollar.

Fans feiern Taylor Swift bei Filmpremiere in Los Angeles

Der Konzertfilm "The Eras Tour" über ihre laufende Welttournee feierte aufgrund der großen Nachfrage bereits einen Tag früher als geplant in den USA Premiere. Der Ansturm und die Ekstase ihrer Fans waren enorm.

Meine Hörempfehlung: Welche Gefahr RSV für Ihr Baby birgt

Das respiratorische Synzytial-Virus, kurz RSV, ist unter Eltern und Kinderärzten gleichermaßen gefürchtet. Meine Kollegin Sonja Krause bat deshalb den Spezialisten Volker Strenger vom LKH Graz zum Gespräch, um zu klären, was eine RSV-Infektion für Ihr Baby bedeutet und was man dagegen unternehmen kann. Hier gibt es den Podcast zu hören.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen