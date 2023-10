Vor drei Monaten zeigten sich Österreichs führende Wirtschaftsforscher noch überzeugt, dass es auch 2023 in Summe Wachstum geben wird. Jetzt sieht die Lage anders aus. Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) und das Institut für Höhere Studien (IHS) gaben heute bei einer Pressekonferenz bekannt, dass sie in Österreich mit einer schrumpfenden Wirtschaft rechnen. Informieren Sie sich hier!

82-jähriger Pensionist ermordet: Pflegerin wurde festgenommen

Im oberösterreichischen Geretsberg wurde eine 24-jährige Pflegerin als Tatverdächtige für den Mord an einem Pensionisten (82) festgenommen. Das Motiv ist noch nicht bekannt. Hier lesen Sie mehr!

Auch in Wien kam es heute Vormittag zu einem mutmaßlichen Mord: Ein Mann tötete seine 34-jährige Ehefrau.

Diesjähriger Friedensnobelpreis geht an iranische Frauenrechtlerin Mohammadi

Die iranische Menschenrechtsaktivistin Narges Mohammadi wurde mit dem diesjährigen Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Mehr zu ihrer Person erfahren Sie hier!

Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi © (c) APA/AFP/NARGES MOHAMMADI FOUNDATION/- (-)

Heutige Empfehlungen:

Handschläge am Supergipfel: 47 europäische Länder setzen ihren gemeinsamen Kurs fort

Viele Länder hatten beim Supergipfel in Granada die Chance für bilaterale Gespräche. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bat um weitere Unterstützung. Erfahren Sie mehr darüber!

Die teilnehmenden Staatslenker beim Supergipfel © (c) APA/AFP/LUDOVIC MARIN (LUDOVIC MARIN)

Warum Bewegung für Krebspatienten so wichtig ist

Experten kritisieren, dass Krebspatienten in Österreich zu selten empfohlen bekommen, sich ausreichend zu bewegen. Das kann nämlich wie eine Pille wirken.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Satisfaction pur: Rolling Stones liefern ein würdiges Alterswerk ab

Die Rolling Stones liefern mit "Hackney Diamonds" nicht nur ihr erstes Album seit 18 Jahren ab, sondern überraschen mit mehr Energie und Inspiration denn je. Lesen Sie die Kritik von Bernd Melichar. (Kleine Zeitung PLUS)

Ronnie Wood, Keith Richards, Mick Jagger © (c) Scott Garfitt/Invision/AP (Scott Garfitt)

Im Gedenken an Jörg Haider geht's zur Klagenfurter Hütte

Zum 15. Todestag von Jörg Haider veranstaltet die FPÖ auf der Klagenfurter Hütte die Neuauflage der Bärentaler Umweltgespräche. Haiders Witwe Claudia ist ebenfalls dabei. (Kleine Zeitung PLUS)

Jetzt will der SK Sturm die Favoriten attackieren

Nach dem verdienten Sieg bei Rakow Czestochowa blickt der SK Sturm optimistisch auf die nächsten Aufgaben. Einzig die fehlende Effizienz ist ein Dorn im Auge. Lesen Sie mehr!

Meine Empfehlung: Sieben Ausflugstipps zu steirischen Naturschätzen

Der ORF wählt im Format "9 Plätze, 9 Schätze" am Nationalfeiertag (26. Oktober) zum zehnten Mal die schönsten Orte in Österreich aus. Ein Überblick über die Nominierten der letzten Jahre. (Kleine Zeitung PLUS)

