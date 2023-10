Das Gutachten des tragischen Busunfalls in Schladming, bei dem der Lenker und der Bräutigam einer Poltergruppe ums Leben kamen, hat ergeben, dass der Busfahrer den Unfall vermeiden hätte können. Bleiben Sie auf dem neuesten Stand. (Kleine Zeitung PLUS)

Regierung schafft Amtsgeheimnis ab

Informieren Sie sich hier!

Verbund-Preiserhöhung vom Mai 2022 auch in zweiter Instanz unzulässig

Durch die Unzulässigkeit einer Klausel fällt die Rechtsgrundlage für die verrechneten erhöhten Stromtarife weg. Die entsprechenden Erhöhungsbeträge müssen wohl zurückerstattet werden. Lesen Sie mehr!

"Supergipfel" vereint heute 47 europäische Länder

In Granada treffen heute einige Länder zusammen, um geopolitische Herausforderungen zu besprechen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nimmt ebenfalls daran teil. Hier erfahren Sie mehr.

Heutige Empfehlungen:

"Lasst uns nicht immer über die Krankheit reden"

Die Grazer Innenarchitektin Simone Kovac erzählt im Brustkrebsmonat offen und mit Zuversicht über ihre Erkrankung. Sie will anderen Betroffenen Mut machen. Hier lesen Sie das Gespräch.

Literaturnobelpreis: Ewige Favoriten und nobles Rätselraten

Buchmacher liegen bei der Prognose für die Gewinner des Literaturnobelpreises traditionell falsch. Auch für die heutige Verleihung gibt es wieder eine Favoritin. Mehr dazu können Sie hier nachlesen.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

2023 auf Kurs zum wärmsten je gemessenen Jahr

Durch den ungewöhnlich warmen September dürfte das Jahr 2023 als heißestes seit Beginn der Aufzeichnung in die Klimageschichte eingehen. Lesen Sie hier alle Hintergrund-Infos.

Schauspielerin Julia Ormond klagt Harvey Weinstein und Disney

Die Britin zeigt den ehemaligen Hollywood-Produzenten wegen eines angeblichen Sexualverbrechens an. Was ihm Ormond vorwirft, können Sie hier lesen.

Sturm erhält Tipps von Szymon Wlodarczyk - und er von Lukas Podolski

Der SK Sturm Graz steht nach der Auftaktniederlage in der Europa League bei Rakow Tschenstochau bereits unter Zugzwang. Warum Stürmer Szymon Wlodarczyk zum Schlüsselspieler werden könnte, erfahren Sie in der Vorschau von Peter Klimkeit. (Kleine Zeitung PLUS)

Der Gösser Kirtag wacht gerade auf – bis zu 40.000 Gäste erwartet

Der 185. Leobener Feiertag findet wieder am ersten Donnerstag im Oktober statt. Verfolgen Sie das Event hier!

Meine Empfehlung: Worum geht's im Leben, Peter?

Am 29. Mai 2023 starb der österreichische Schauspieler Peter Simonischek an einer Krebserkrankung. In seinen letzten Monaten arbeitete er gemeinsam mit der Autorin Saskia Jungnikl-Gossy an seiner Biografie "Kommen Sie näher". Das sehr emotionale Buch erscheint heute. Hier erfahren Sie mehr darüber! (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag!

