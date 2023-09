Mahlzeit! In den USA rückt ein möglicher Shutdown immer näher. Das drohende Stilllegen der Regierungsgeschäfte würde bedeuten, dass Millionen Angestellte im Bundesdienst kein Gehalt mehr ausbezahlt bekommen. Was hinter der befürchteten Eskalation steckt und wie die Politik diese noch abwenden will, lesen Sie hier.

53 Beschäftigte betroffen: Voestalpine stellt Produktion in Fürstenfeld ein

Mit Jahresende stellt die Voestalpine ihre Produktion von Sägedrähten für die Photovoltaik-Industrie ein. In Fürstenfeld werden 53 Beschäftigte ihre Jobs verlieren. Hier geht's zu den Details.

Inflationsrate im September auf 6,1 Prozent gesunken

Die Inflation ist im September in Österreich wieder gesunken. Laut einer Schnellschätzung der Statistik Austria beträgt sie 6,1 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges im Februar 2022. Erfahren Sie die näheren Details, die zum Rückgang geführt haben.



Ansturm auf die steirischen Weinstraßen im goldenen Herbst

Das Kaiser-Wetter, das derzeit über das Land strahlt, freut die Betreiber der steirischen Buschenschänke ganz besonders. Sie profitieren von viel Sonnenschein und hohen Temperaturen. Erfahren Sie außerdem, wie sich das Speisenangebot mittlerweile immer mehr ändert. (Kleine Zeitung PLUS)

Heutige Empfehlungen:

Jetzt im Livestream: Sepp Straka und Shane Lowry gegen Rickie Fowler und Collin Morikawa

Der Ryder Cup ist gestartet, die ersten vier Partien im Foursome laufen. Sepp Straka spielt derzeit gemeinsam mit Shane Lowry gegen Rickie Fowler und Collin Morikawa. Hier im Livestream!

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Asfinag lädt zur Fotosafari auf die A10-Baustelle

Baustellen verursachen bei Autofahrern oft Kopfzerbrechen. So auch jene auf der Tauernautobahn zwischen Golling und Werfen. Die Asfinag hat sich nun aber eine Besonderheit einfallen lassen. Was hinter dem "Instawalk" steckt und wie man teilnehmen kann, erfahren Sie hier.

RAF Camora eröffnet Tattoo- und Barbershop in Salzburg

RAF Camora eröffnet einen Shop in Salzburg. Der Superstar kommt dafür höchstpersönlich in die Stadt. Polizei und Veranstalter rechnen mit einem Fan-Ansturm. Mehr dazu hier.

"Das Mittelmeer ist zu einem Friedhof für Kinder und ihre Zukunft geworden"

Das Kinderhilfswerk der UNO schockt mit einer besonders tragischen Statistik. Zwischen Jänner 2023 und September 2023 sind dreimal so viele Kinder im Mittelmeer ertrunken, wie im selben Zeitraum des Vorjahres. Die Organisation fordert von der Politik nun klare Maßnahmen. Welche das sind, erfahren Sie hier.

Arnold Schwarzenegger verrät drastische Erziehungsmethoden

Bei der Erziehung seiner Kinder griff der ehemalige Bodybuilder, Schauspieler und Politiker zu unkonventionellen Maßnahmen, wie er gegenüber "people.com" verrät. Mehr dazu hier.

Meine Empfehlung: Wie arm sind Kinder in Österreich wirklich?

Die Aussagen von Kanzler Karl Nehammer lassen die Wogen hochgehen. Speziell Nehammers Äußerungen bezüglich der Armut von Kindern sorgt für viel Kritik. Meine Kollegin Vilja Schiretz ist der Frage nachgegangen, wie viele Kinder in Österreich tatsächlich von Armut betroffen sind und wie sich diese äußert. Lesen Sie sich die spannende Recherche durch.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Freitag und einen angenehmen Start ins Wochenende!

Verwaltung von Push-Mitteilungen