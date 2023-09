Mahlzeit! 14 Millionen Euro Schaden, 40.000 Opfer und 150 Zeugen: Am Landesgericht Klagenfurt startet am heutigen Mittwoch der riesige Prozess rund um das dubiose Firmenkonstrukt "EXW Wallet". Laut Anklage haben acht Männer ihren weltweit rund 40.000 Opfern für Investitionen in Immobilienprojekte enorme Gewinne versprochen. Investiert wurde mit einer eigens erfundenen Kryptowährung. Dahinter steckte aber eine ausgeklügelte Betrugsmasche, der Prozess soll mehrere Monate dauern.

Auch Kreditregeln belasten: Verkäufe von Eigentumswohnungen brechen ein

Remax-Erhebung: Preise geben zwar ebenfalls etwas nach, liegen im langjährigen Vergleich aber immer noch auf eher hohem Niveau. Schärfere Kreditvergaberegeln belasten den Markt.

New Yorker Richter erklärt Donald Trump des Finanzbetrugs schuldig

Ein Richter hat den früheren US-Präsidenten Donald Trump des Finanzbetrugs für schuldig erklärt. Trump selbst bezeichnete die Vorwürfe als "lächerlich und unwahr" und spricht von "Hexenjagd". Zur Meldung.

SPÖ-Papier geleakt: Zeiler als Finanzminister in Schattenkabinett

Die SPÖ bestätigte am Abend die Authentizität der Unterlagen, es handle sich aber um kein Parteipapier, sondern um eine ohne Auftragsverhältnis erstellte Präsentation des SORA-Insitituts. Lesen Sie mehr.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Brand bei Hochzeitsfeier: Mindestens 100 Tote im Irak

Zu einer Tragödie kam es bei einer Hochzeitsfeier mit mehr als 1000 Gästen im Irak. Bei einem Brand kamen mindestens 114 Menschen ums Leben, Familien suchen noch nach Angehörigen.

Sepp Straka: "Mal schauen, was mit mir passieren wird"

Sepp Straka schlägt ab Freitag als erst zweiter Österreicher der Golf-Historie beim Ryder Cup ab. Der 30-jährige Wiener spricht über Nervosität, Heimvorteil und Wiener Schnitzel. (Kleine Zeitung PLUS)

Unesco-Welterbe in Italien, das kaum jemand kennt

Mit 58 Welterbestätten der Unesco ist Italien führend unter den Nationen der Welt. Viele sind berühmt, aber diese zehn kennt kaum jemand.



So behält seine Familie "Euphoria"-Star Angus Cloud in Erinnerung

Nach dem tragischen Tod des Serienstars Ende Juli spricht seine Familie erstmals über die Todesursache, seine letzten Tage und die schönen Erinnerungen an Angus Cloud. Mehr dazu hier.

Leseempfehlung: Wenn das Kind krank wird - So funktioniert die Pflegefreistellung für Eltern

Was berufstätige Eltern wissen sollten, wenn ihr Kind krank wird oder die Betreuungsperson ausfällt und sie deshalb ihrer Arbeit fernbleiben müssen. Zu den wichtigsten Fragen und Antworten.

