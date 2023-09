Die Ermittlungen des Flixbus-Unfalls in Kärnten haben neue Erkenntnisse zutage gebracht. Der Fahrer des Busses dürfte eine Wasserflasche aufgehoben und damit die Straße aus den Augen verloren haben. Beim darauffolgenden Unfall starb eine 19-jährige Frau, 42 weitere wurden verletzt. Für die Staatsanwaltschaft ist der Fall aber noch nicht abgeschlossen. Lesen Sie über die neuesten Details.

Kuriose Regeln im Raum: Alterslimit fürs Steuer und Tempolimit für Junge

Die EU will die Unfallstatistik innerhalb der Staatengemeinschaft bis 2050 auf null bringen. Dafür überlegt man harte Maßnahmen. Doch wie realistisch sind die Vorhaben, können sie umgesetzt werden? Anna Stockhammer hat sich in der Politik und bei Verkehrsexperten umgehört. (Kleine Zeitung PLUS)

Heutige Empfehlungen:

"Magier" Otar Kiteishvili und Sturm fordern Sporting Lissabon

Der SK Sturm startet heute Abend (21.00 Uhr) gegen Sporting Lissabon in die Europa-League-Saison. Vor fast ausverkauftem Haus in Graz Liebenau werden viele Augen auf Otar Kiteishvilli gerichtet sein. Der Georgier spielt derzeit in der Form seines Lebens. Was er vom Spiel erwartet, erfahren Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Lesen Sie auch: Wie Salzburg der Traumstart in der Champions League gelang

Sturm Graz will auch heute mit Otar Kiteishvilli jubeln © APA/EXPA/MARCEL PAIL

Kages-Rechtsanwalt soll Rektor Samonigg bremsen

Der Rektor der Medizinischen Universität Graz, Hellmut Samonigg, hatte vor Wochen die schwierige Situation in den steirischen Spitälern angeprangert. Er meinte, dass ob dem Ärztemangel keine Kinder operiert werden könnten und daher im Rollstuhl landen würden. Die Kages kontert dem Vorwurf und hat nun ihren Rechtsanwalt eingeschalten. Wie die Fronten derzeit verlaufen, gibt es hier zu lesen. (Kleine Zeitung PLUS)

Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Im Schloss Versailles wurde für König Charles und seine Frau Camilla ein pompöses Staatsbankett abgehalten. Neben hochrangigen Politikern waren auch einige Prominente geladen. Klicken Sie sich durch die besten Bilder!

Wie Tesla, Lamarr & Co. gegen den Fachkräftemangel helfen sollen

Die Informations- und Elektrotechnikbranche leidet massiv unter dem Fachkräftemangel. Mit einer neuen Kampagne will Kari Kapsch, Präsident des Verbandes für Elektrotechnik (OVE), dem nun entgegenwirken. Wie diese genau ausgestaltet ist und wie dadurch 10- bis 18-Jährige für die Branche begeistert werden sollen, hat mein Kollege Uwe Sommersguter in Erfahrung gebracht.

Mit einer neuen Kampagne will der Verband für Elektrotechnik Jugendliche für dieses Berufsfeld begeistern © KK

Steiermark: "Wieso muss ich mehr Stunden zahlen, als mein Kind betreut wird?"

In der Steiermark gibt es seit heuer gestaffelte Kinderkrippen-Beiträge. Manche Eltern wurden jetzt aufgefordert, höhere Beiträge zu zahlen, obwohl ihr Kind geringer betreut wird. Wie das Modell im Detail aussieht und welche Folgen es für Betroffene hat, liest man hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Mama-Glück: Tamara Tippler bringt Tochter Mia auf die Welt

Tamara Tippler ist das erste Mal Mutter geworden. Die 32-jährige Steirerin postete auf Instagram ein Foto ihrer Tochter Mia. Glückwünsche kamen auch aus Chile, wo sich die ÖSV-Frauen auf die bald-startende Weltcup-Saison vorbereiten.

Tamara Tippler teilte ihr Glück mit ihren Instagram-Followern © Instagram Tamara Tippler

Was ist los in Bergkarabach?



Wieso eskaliert der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan gerade jetzt? Welche Gefahren birgt er und wie könnte es weitergehen? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen zum Konflikt hat Julian Melichar gesammelt. (Kleine Zeitung PLUS)

Meine Empfehlung: Die neueste Folge unseres "true crime"-Podcasts Delikt

Manuela Kaiser und David Knes erzählen die Geschichte einer bizarren Verbrechensserie in Kärnten nach. Über vier Jahre hatte ein 30-Jähriger eine noch nie dagewesene Serie an Vergewaltigungen gestartet. Hören Sie in die schier unglaubliche Geschichte hinein.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen