Zu einem folgenschweren Unfall kam es am heute Früh auf der Friesacher Straße (B 317). Ein Reisebus kam von der Fahrbahn ab und stürzte in weiterer Folge seitlich um. Eine junge Oberösterreicherin verlor dabei ihr Leben, 20 Personen wurden teils schwer verletzt. Die Ermittlungen laufen aktuell noch.

Inflationsrate im August auf 7,4 Prozent gestiegen

Auch im August erfüllten sich die Hoffnungen nach einer sinkenden Inflationsrate nicht - im Gegenteil. Im Vergleich zum August 2022 legte sie um 7,4 Prozent zu. Immerhin: Die Teuerung bei Lebensmitteln sank zum ersten Mal seit über einem Jahr unter die zehn-Prozent-Marke. Hier geht es zur Grafik.

Heutige Empfehlungen:

Kracher-Auftakt für Marcel Sabitzer in der Champions League

Die Königsklasse im internationalen Fußball startet heute Abend in die neue Saison. Sabitzer muss mit Borussia Dortmund zum Mitfavoriten Paris Saint-Germain. Titelverteidiger Manchester City empfängt Roter Stern Belgrad. Hier finden Sie die weiteren Spiele.

Zankapfel A9: Debatte über dreispurige Autobahn

Der steirische Landtag trifft sich heute zur ersten Sitzung nach der Sommerpause. Eine der großen Diskussionspunkte ist der dreispurige Ausbau der A9 nach Wildon. Seit 10.00 Uhr sehen Sie die Sitzung bei uns im Livestream.

Nach Protesten: Stahlwerk-Projekt wandert nach Österreich

In der Lagune von Marano war Gerüchten zufolge ein Stahlwerk der Friauler Danieligruppe geplant. Sowohl von der lokalen Bevölkerung als auch von österreichischen Touristen und Zweitwohnsitzbesitzern gab es aber Proteste. Nun wird in Donawitz gebaut. (Kleine Zeitung PLUS)

Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

SPÖ spricht gesamter Regierung Misstrauen aus

Der SP-Fraktionschef Philip Kucher spricht mit Blick auf die Bundesregierung vom "Schlechtesten aus allen Welten". Diese Meinung teilt auch der Großteil der restlichen SPÖ, die der Regierung bei der kommenden Nationalratssitzung das Misstrauen aussprechen wird.

Mieten in Österreich seit 2010 um 51,7 Prozent angestiegen.

Die Wohnqualität hat sich in der vergangenen Dekade deutlich verbessert. Gleichzeit sind die Mietpreise aber kräftig angestiegen. Das ergibt eine aktuelle Auswertung der Statistik Austria.

Luftangriffs-Welle auf Lemberg und weitere ukrainische Städte

Seit etwa 2.00 Uhr Ortszeit herrscht in der westlichen Hälfte der Ukraine Luftalarm, weil Russland unerbittliche Angriffe durchführt. Das alles geschieht wenige Stunden vor einem Treffen der Ramstein-Gruppe der militärischen Unterstützer der Ukraine. Die Bevölkerung soll weiterhin in den Schutzräumen bleiben.

Südkorea "verstaatlicht" seine Familienplanung mit Kuppelpartys

Das ostasiatische Land ist jenes mit der niedrigsten Geburtenrate weltweit. Laut Statistik bringt eine südkoreanische Frau durchschnittlich 0,78 Kinder zur Welt. Nötig wären im Schnitt jedoch 2,1 Kinder. Die Regierung ergreift nun Maßnahmen. (Kleine Zeitung PLUS)

Deutscher Buchpreis: "Echtzeitalter" im Finale

Der junge Wiener Tonio Schachinger schafft es mit seinem Schulroman "Echtzeitalter" auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises. Die Preisverleihung findet am 16. Oktober statt. Fünf weitere Romane sind für den Award nominiert.

Österreicher in der Schweiz erschossen

In Diepoldsau, im Kanton St. Gallen, hat eine 38-jährige Ungarin einen 43-jährigen Österreicher erschossen. Die Schüsse fielen in einer Wohnung. Wie und warum es dazu kam, ist laut der Kantonspolizei St. Gallen noch unklar. Die Täterin wurde festgenommen und wird nun befragt.

Meine Empfehlung: Vieles neu in der 13. "The Voice"-Staffel

Am Donnerstag geht die Gesangsshow in die nächste Runde. Diesmal auf den Coaching-Stühlen mit dabei: Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Shirin David und Bill und Tom Kaulitz. Doch nicht nur die Besetzung ist neu, sondern auch die Regeln.

