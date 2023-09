Mahlzeit! Fridays for Future ruft heute zum weltweiten Klimastreik auf. Ab 12 Uhr wird auch in Graz demonstriert. Das Ziel der Proteste: der von der Landespolitik geforderte Ausbau der A9. Lesen Sie, welche Forderungen die Aktivistinnen und Aktivisten an die Politik haben und welche Routen sie für Ihren Protestmarsch wählen.

Schon 16 Gebote für Wasserrutsche im Asia Spa Leoben

Haben Sie Interesse an einer Wasserrutsche? Wenn ja, müssen Sie schnell sein. Das Asia Spa Leoben verkauft seine zwar, mittlerweile wurden aber bereits 16 Gebote für die Rutsche abgegeben. Wie lange man noch zuschlagen kann und wie viel man für die Wasserrutsche hinlegen muss, erfahren Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Hausdurchsuchungen bei Hooligan-Gruppierung "Unsterblich Wien"

Bei einer Hausdurchsuchung am frühen Freitag-Morgen haben die Behörden bei der Hooligan-Gruppierung "Unsterblich Wien" mehrere NS-Devotionalien sichergestellt. Seit Frühling 2022 ermittelt die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst gegen die Fan-Gruppe von Austria Wien. Hier gibt es nähere Details.

Die Begörden fanden bei der Hooligan-Gruppe viel illegales Material © BMI (DSN)

Wieso eine Operation aus Graz weltweit gestreamt wird

Die Welt der Medizin blickt heute nach Graz. In einem OP-Saal der Landeshauptstadt kommt es nämlich bei einer Milz-Operation zu einer Weltpremiere. Welche das ist und welche Risiken dabei entstehen, lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Heutige Empfehlungen:

Zellstoff Pöls rüstet in schwierigen Zeiten mit dritter Papiermaschine auf

Es sind herausfordernde Zeiten für die Papierindustrie, trotzdem hat sich Zellstoff Pöls dazu entschieden eine neue Papiermaschine in Betrieb zu nehmen. Wieso gerade jetzt und was man sich vom Schritt erhofft, hat mein Kollege Markus Zottler in Erfahrung gebracht. (Kleine Zeitung PLUS)

Mehr als 6000 Fans machen das Spiel Leoben gegen den GAK zum Fußball-Fest

Der GAK fordert heute auswärts den DSV Leoben. Die Rotjacken dürfen sich dabei auf ein echtes Spitzenspiel freuen. Wie der GAK mit der Favoritenrolle umgeht und welche Spieler besonders im Blickpunkt sind, haben Josef Summerer und Clemens Ticar recherchiert. (Kleine Zeitung PLUS)

Graz ist ab sofort in Grönland dem Klimawandel auf der Spur

Was macht die Universität Graz in Grönland? Die Antwort: Sie eröffnet eine großzügige Forschungsstation. Welche Pläne die Hochschule nun im ewigen Eis verfolgt, erfährt man hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Regierung präsentiert: Das sind die letzten Schritte bei der Abschaffung der kalten Progression

Mit der Abschaffung der kalten Progression hat die Bundesregierung eine der größten Strukturreformen in der Geschichte des österreichischen Steuersystems beschlossen. Wie es nun um das letzte Drittel der stillen Steuererhöhung bestellt ist, haben Bundeskanzler Karl Nehammer, Finanzminister Magnus Brunner und Sozialminister Johannes Rauch heute verraten. Hier gibts alles Wissenswerte zum Thema.



Schlägerungen im Naturjuwel am Wörthersee: Luftaufnahmen zeigen Ausmaß

Behörden betonen, dass alle Maßnahmen bei Hans Tilly in Walterskirchen bewilligt und erforderlich gewesen wären. Erste Bilder zeigen jedoch das Ausmaß der Schlägerungen. Hier geht es zu den Details. (Kleine Zeitung PLUS)

In Libyen wächst nach der Katastrophe die Wut

Mehr als 20.000 Menschen sollen bei der verheerenden Flutkatastrophe in Libyen ihr Leben verloren haben. Die Wut in der Bevölkerung nimmt nun Überhand. Wer als die Schuldigen gesehen werden, lesen Sie hier.

1,1 Millionen Dollar für Prinzessin Dianas Schaf-Pullover

26 Jahre nach ihrem Tod wurde der berühmte Schafpullover von Prinzessin Diana um 1,1 Millionen Dollar in New York versteigert. Was den Pullover so besonders macht, erfährt man hier.

Der Krimi um das Parken am Kulm geht weiter

Auf dem Kulm falsch zu parken, kann teuer werden. Trotz eines Gerichtsverfahrens im vergangenen Jahr gibt es nach wie vor keine Lösung zur Park-Problematik. Um was es beim Streit konkret geht, gibt es hier zu lesen. (Kleine Zeitung PLUS)

Meine Empfehlung: Wieso Würmer im Garten so wichtig sind

Biogärtner Karl Pioberger erklärt in seinem neuesten Video, was die kleinsten Lebewesen für den Garten bedeuten. Schauen Sie rein!

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start ins Wochenende!

