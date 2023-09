Mahlzeit! Wegen des Konflikts mit Österreich über den Brenner-Transitverkehr in Tirol droht Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini (Lega) nun mit einer Klage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH). "Die österreichische Regierung bricht jede Regel und sie hilft der Umwelt nicht", wettert er. Mehr dazu hier.

Marko Arnautovic: "Ich spiele, solange ihr mich wollt"

Österreichs Fußball-Herren-Nationalteam steht vor der Qualifikation für die EM-Endrunde im kommenden Jahr in Deutschland. Maßgeblich am Erfolg beteiligt, ist Marko Arnautović. Der einstige Problemkicker gilt mittlerweile als Fan-Liebling. Genug hat er vom Nationalteam noch lange nicht, wie lange er gedenkt, seine Schuhe für die ÖFB-Elf zu schnüren, erfährt man hier. (kleine Zeitung Plus)

Grazer Ehepaar vermisst: Jetzt auch männliche Leiche gefunden

Nachdem eine weibliche Leiche von der Küstenwache in Griechenland gefunden wurde, ist nun auch eine männliche Leiche aufgetaucht. Ob es sich um das vermisste Grazer Paar handelt, muss abgeklärt werden. Hier lesen Sie über die neuesten Erkenntnisse.

Wie die EU auf die Flut chinesischer Elektroautos reagieren will

Immer mehr chinesische E-Automarken fluten den europäischen Markt. Für die EU ist das ein Problem. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erinnert an den Untergang der Solarbranche in Europa und überlegt Maßnahmen. Welche das sind und wie China darauf reagiert, erfährt man hier.

Wie läuft ein Protest der Letzten Generation ab?

Mein Kollege Josef Fröhlich war am Mittwoch beim ersten steirischen Klimaprotest außerhalb von Graz in Knittelfeld dabei. Was dabei neben einem massiven Polizeiaufgebot sonst noch zu sehen war, lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Was macht Neonazi Gottfried Küssel bei einer Veranstaltung im steirischen Hofstätten an der Raab?

Gottfried Küssel ist eines der bekanntesten Gesichter der extremen Rechten in Österreich. Doch was hat der mehrfach wegen Wiederbetätigung verurteilte Wiener im kleinen Hofstätten an der Raab zu suchen? Thomas Wieser und Jonas Rettenegger haben die Antwort. (Kleine Zeitung PLUS)

Das große Tauziehen um das Amtsgeheimnis – wie geht es weiter?

Nahezu kein anderes Thema entzweit die hohe Bundespolitik und die Kommunalpolitik so sehr, wie die Frage nach dem Amtsgeheimnis. Mittlerweile ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. ÖVP-Klubchef August Wöginger kündigte ein entsprechendes Gesetz zur Informationsfreiheit an. Wie dieses aussieht, ist hier zu lesen. (Kleine Zeitung PLUS)

Suizide in Kärnten: Eine Berufsgruppe besonders betroffen

Kärnten bricht mit dem Tabu-Thema "Suizid". Am heutigen Donnerstag findet eine Fachtagung zum Thema Suizidprävention statt. Welche Ergebnisse zu erwarten sind und welche Berufsgruppe derzeit besonders von Suiziden betroffen ist, erfährt man hier.

Lampedusa ruft Ausnahmezustand aus

Nachdem seit Montag circa 9000 Migranten auf Lampedusa angekommen waren, ist die italienische Insel heillos überfordert. Der Stadtrat der Mittelmeerinsel hat den Ausnahmezustand ausgerufen. Wie es auf Lampedusa weitergehen soll, gibt es hier zu lesen.

Norwegische Prinzessin Märtha Louise plant umstrittene Hochzeit

Die norwegische Prinzessin Märtha Louise hat ihr Hochzeitdatum bekannt gegeben. Am 31. August 2024 will sie den US-Amerikaner Durek Verrett heiraten. Wieso es Vorbehalte gegenüber der Vermählung gibt, ist hier zu lesen.

Mit dem "Money Maker" vom Dachstein in die Weinberge

Der langjährige "Money-Maker"-Moderator Alexander Rüdiger ist heute erstmals in neuer Rolle zu sehen. Um 20.15 Uhr auf ORF III läuft die erste "Land der Berge"-Neuproduktion mit dem Titel "Vom Dachstein in die Weinberge – eine steirische Wanderung". Wer sich vorab einen Einblick in die Sendung verschaffen will, erfährt hier spannende Details. (Kleine Zeitung Plus)

Meine Empfehlung: Podcast: Wer verdient an meiner Monatsblutung, Bettina Steinbrugger?

Bettina Steinbrugger betreibt ein Menstruations-Start-Up. Warum das Tabu der blutenden Frau nicht weg ist und wer an den hippen Zyklus-Apps und den sensiblen Gesundheitsdaten am meisten verdient. Das verrät sie in der neuesten Podcast-Folge von "Ist das gesund?".

