Mahlzeit! Klare Worte für Österreichs Blockade des Schengenbeitritts von Rumänien und Bulgarien fand EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union in Straßburg. Die beiden Länder hätten "bewiesen, dass sie Teil des Schengenraums sind", so die Präsidentin: "Lassen wir sie also endlich herein, ohne weiteren Verzug!"

Treffen zwischen Putin und Kim Jong-un in Wostotschny

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sicherte Russlands Präsident Wladimir Putin bei einem hochbrisanten Treffen am Mittwoch seine volle Unterstützung im "heiligen Krieg" gegen den Westen zu. Was der Diktator sonst noch zu sagen hatte, erfahren Sie hier.

ÖFB-Teamchef Rangnick überzeugt vom Gruppensieg

Nach dem eindrucksvollen 3:1-Auswärtssieg in Schweden hat das Fußballnationalteam das Ticket für die EM-Endrunde in Deutschland so gut wie in der Tasche. Das reicht dem Teamchef aber noch nicht.

Heutige Empfehlungen:

iPhone 15 erstmals mit USB-C-Anschluss

Apple wartete bei der Präsentation seines neuen Smartphones wieder mit jeder Menge Innovationen auf. Das Augenmerk lag jedoch vor allem auf der Ladebuchse. Endlich können auch iPhones mittels USB-C-Kabel geladen werden.

Letzte Generation blockierte Straße in Knittelfeld

Nächster Klimaprotest in der Steiermark. Diesmal klebten sich Aktivistinnen und Aktivisten auf die Kärntner Straße in Knittelfeld. Nach rund zwei Stunden war der Weg wieder frei. Hier geht es zu den Details und Bildern der Aktion.

Kärnten: Rüsthaus der Feuerwehr in Vollbrand

Am späten Dienstagabend kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in der Gemeinde Bad Bleiberg. Der Dachstuhl eines Hauses in Kreuth geriet in Brand. Insgesamt 125 Einsatzkräfte versuchten die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Lesen Sie, wie die Evakuierung geglückt ist.

Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Taylor Swift holt Toppreis bei MTV Video Music Awards

Für das Musikvideo zu ihrem Song "Anti-Hero" wurde die US-Sängerin mit der begehrtesten Trophäe ausgezeichnet. Sie setzte sich unter anderem gegen Miley Cyrus ("Flowers") und Nicki Minaj ("Super Freaky Girl") durch. Das war aber nicht ihre einzige Auszeichnung an diesem Abend.

Tirol: Schwere Unwetter bereiteten Zügen, Bergsteigern und Co. Probleme

Dienstagabend erreichte Tirol eine Schlechtwetterfront. Diese sorgte unter anderem dafür, dass ein Regionalzug Richtung Seefeld von einer Mure erfasst und eingeschlossen wurde. Außerdem musste eine Bergsteigergruppe auf der Wildspitze gerettet werden. Lesen Sie mehr.

Spiegel fällt von Wand: Produktrückruf von Ikea

Die Wandbeschläge des rechteckigen Spiegels "Lettan" halten nicht so, wie sie sollen. Daher ruft der schwedische Möbelriese sie nun zurück. Eine erste Warnung gab es bereits im Jänner. Erfahren Sie mehr darüber.

Fußball Spanien: Luis Rubiales entschuldigt sich

Der ehemalige Präsident des spanischen Fußballverbandes Luis Rubiales entschuldigt sich – zumindest für den Griff in seinen Schritt. "Dafür schäme ich mich wirklich", gibt er zu.

Meine Empfehlung: Mussolinis Aliens

Ein US-Whistleblower befeuert die Diskussion um das weltweit erste UFO, das angeblich abgestürzt ist – 1933 in Italien. Dokumente zum Crash der fliegenden Untertasse sind seit 1996 bekannt, aber äußerst umstritten. (Kleine Zeitung PLUS)

