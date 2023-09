Mahlzeit! Die Sparzinsen sind zu niedrig, so zumindest der allgemeine Eindruck. Laut einer neuen Analyse des Österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung stimmt das allerdings gar nicht. Die Sparzinssätze im Neugeschäft sind sogar stärker gestiegen als die Kreditzinssätze. Lesen Sie hier noch mehr Erkenntnisse aus dem Wifo-Bericht.

Teamchef Ralf Ragnick geht mit Spielern hart ins Gericht

Die Generalprobe des ÖFB-Nationalteams für das wichtige EM-Qualifikationsspiel am Dienstag gegen Schweden verlief nicht nach Wunsch. "Das war einfach zu wenig", stellte Kapitän David Alaba nach dem 1:1 gegen die Moldau klar. Lesen Sie hier, was Teamchef Ralf Ragnick besonders zu kritisieren hatte.

Heutige Empfehlungen:

Unterkunft weggeschwemmt: Grazer Paar immer noch verschwunden

Es tauchten neue Details über das frisch verheiratete Grazer Paar auf, das im griechischen Küstenort Potistika nach den Überschwemmungen vermisst wird. Ihr Bungalow dürfte von den Wassermaßen mitgerissen worden sein.

Miriam Höller: "Es war die herausforderndste Phase meines Lebens"

Gleich mehrere Schicksalsschläge prägten das Jahr 2016 für Ex-Stuntfrau und Keynote-Speakerin Miriam Höller. Über diese Phase, in der sie unter anderem ihren Lebensgefährten Hannes Arch bei einem Hubschrauberabsturz verloren hatte, sprach sie in einem großen Interview mit meiner Kollegin Claudia Mann. Hier geht es zum Gespräch. (Kleine Zeitung PLUS)

Falsches Aufsteirern wird zur Grazer Krimi-Kulisse

Mehr als 120.000 feiernde Besucher und ein Krimi-Dreh mittendrin? Das war ursprünglich der Plan von ServusTV und Epo-Film für den TV-Krimi "Trost und Rath - Tanz mit dem Teufel". Das richtige Aufsteirern dient jetzt allerdings doch nicht als Kulisse. Das sind die Gründe. (Kleine Zeitung PLUS)

Michael Ostrowski, Bea Brocks und Andreas Kiendl (v.l.) am Set von "Trost und Rath" © ServusTV / EPO-Film / Ricardo Gstrein

Sechsjähriges Mädchen von umgestürztem Steinblock getötet

Im Gemeindegebiet von Bad Ischl ereignete sich eine Tragödie. Ein sechsjähriges Mädchen wurde beim Spielen im Bachbett des Saiherbachs von einem Steinblock getötet. Dieser dürfte sich gelöst haben und auf das Kind gefallen sein. Mehr zu diesem Unfall.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Ärzte fordern Rückkehr von FFP2-Masken im Gesundheitsbereich

Vulnerable Personen in Gesundheitseinrichtungen sollten weiterhin bestmöglich geschützt werden. Dazu gehört unter anderem auch das Tragen einer FFP2-Maske, wie 15 Ärztinnen und Ärzte in einem offenen Brief an die eigene Standesvertretung klarstellen. Welche Forderungen sonst noch gestellt werden, lesen Sie hier.

Ist die Gewinnsucht der Unternehmer schuld an der Inflation?

Die Preise steigen und steigen und treiben damit die Inflation an. So lautet oftmals der Vorwurf. Doch stimmt das überhaupt? Die Agenda Austria hat in einer neuen Studie diese sogenannte "Gierflation" genau unter die Lupe genommen.

Charles' erstes Jahr als König: Kontinuität, keine Revolutionen!

Ein Jahr ist es bereits her, dass Queen Elizabeth II. verstorben ist. Seither hält ihr Sohn, König Charles III., das Zepter im britischen Königshaus in der Hand. Wie die Bilanz nach einem Jahr König Charles III. ausfällt, hat mein Kollege Thomas Golser zusammengefasst.

Einigung über neues Kurzarbeitsmodell

Es war sowohl aus Arbeitgeber- als auch aus Arbeitnehmer-Sicht eines der prägenden Themen während der Pandemie: Die Kurzarbeit. Regierung und Sozialpartner haben sich ab 1. Oktober auf ein neues Dauermodell geeinigt. Und so sieht es im Detail aus.

Miley Cyrus: "War an ein Bett gefesselt, als mein Haus brannte"

Über dieses traumatische Ereignis und über viele weitere einprägsame Momente aus ihrer Karriere und ihrem Privatleben erzählt die Sängerin seit kurzem in einer Videoreihe auf TikTok. Hier lesen und sehen Sie ein paar Ausschnitte.

Leseempfehlung: Claudia Bauer kehrt mit "Malina" ans Volkstheater Wien zurück

Mit "humanistää!" landete die Regisseurin Claudia Bauer einen Riesenhit am Wiener Volkstheater. Nun kehrt sie mit "Malina" von Ingeborg Bachmann an die Stätte ihres Erfolges zurück. Im Interview spricht Bauer unter anderem über den Druck, den dieser Erfolg mit sich brachte und warum die Morbidität die beste Art von Humor ist. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start ins spätsommerliche Wochenende!

Verwaltung von Push-Mitteilungen