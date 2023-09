Mahlzeit! Russland will die Türkei für einen neuen Getreide-Deal ohne die Ukraine gewinnen. Der türkische Präsident Erdoğan wird heute seinen russischen Amtskollegen Putin in Sotschi treffen. Erdoğan will bei diesem Treffen versuchen, den Kremlchef zur Rückkehr zum Istanbuler Getreideabkommen zu überreden, das Russland im Juli aufgekündigt hatte. Doch Putin hat andere Pläne. Hier erfahren Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Klimaaktivisten blockierten Straßen in Graz und Klagenfurt

Klimaaktivisten blockierten erneut Straßen in ganz Österreich. Pünktlich zum Schulbeginn waren in Wien der Schwarzenbergplatz und in Innsbruck die Innstraße betroffen. Auch in Graz kam es rund um den Kaiser-Josef-Platz sowie den Dietrichsteinplatz zu Stau. In Klagenfurt klebten sich die Aktivisten auf der Villacher Straße fest. Lesen Sie hier mehr.

Auch am Dietrischsteinplatz blockierten Aktivisten der Letzten Generation den Verkehr aus Protest © Letzte Generation/Twitter

Kern, Strolz und Co: Zweiter Film über Sebastian Kurz löst Diskussionen aus

Diese Woche startet mit der Doku "Kurz – der Film" ein Porträt über den ehemaligen Kanzler in den Kinos. Der Streifen läuft somit zwei Wochen vor dem "Projekt Ballhausplatz" an, eine wenig schmeichelhafte Dokumentation über die Ära von Sebastian Kurz. Offizieller Kinostart ist der 21. September.

Heutige Empfehlungen:

Haushalte werden durch Energiepreise weiter stark belastet

Der Energiepreisindex ist im Zweijahresvergleich weiter auf hohem Niveau. Durch gesunkene Preise für Heizöl, Diesel und Superbenzin liegen Haushaltsenergiepreise im Juli um 1,2 Prozent unter Vorjahr. Hier finden Sie weitere Informationen.

25 Jahre Google: Von den Anfängen des Internet-Giganten

Google hat die Welt zweifelsohne verändert. Das sekundenschnelle Auffinden von Informationen im Internet wurde in den vergangenen 25 Jahren dank der berühmten Formel des Konzerns zur Selbstverständlichkeit. In unserer Fotoserie finden Sie alles, was Sie zum Thema wissen müssen.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Steirer wegen Tätowierung bei Polizei abgelehnt

Tattoos sind heutzutage keine Seltenheit mehr, wenngleich das Thema besonders von Arbeitgeber-Seite immer wieder diskutiert wird. Ein Steirer wurde wegen seiner Tätowierungen wiederholt bei der Polizei abgelehnt - obwohl es in puncto Tattoos mittlerweile gelockerte Richtlinien gibt. Die Polizei spricht dabei von "Einzelfallentscheidungen".

Gemeinden geht das Geld aus: Lage ist "dramatisch"

Nach den heftigen Unwettern in Kärnten fordert Landesrat Daniel Fellner als Gemeindereferent mehr Geld vom Bund. Wenn es um die finanzielle Situation der Kärntner Gemeinden geht, dann findet der Gemeinde- und auch Katastrophenschutzreferent unmissverständliche Worte: "Die Lage ist extrem angespannt, wenn nicht sogar dramatisch." (Kleine Zeitung PLUS).

Eine Mure richtete Anfang August an der Seebergstraße schwere Schäden an © APA/Gerd Eggenberger

Nach Sturms 2:1-Sieg in Altach: Polizei mit Steinen, Kisten und Flaschen beworfen

Beim Bundesliga-Spiel SCR Altach gegen SK Sturm Graz ist es am Samstagabend zu tumultartigen Szenen gekommen. Es gab zwei Festnahmen, zwei Beamte wurden leicht verletzt. Hier erfahren Sie mehr.

Nach dem Spiel kam es in Altach zwischen den Fanlagern zu Ausschreitungen © GEPA pictures

Djokovic steht zum 13. Mal im Viertelfinale der US Open

Novak Djokovic bezwang den kroatischen Qualifikanten Borna Gojo im Achtelfinale mit 6:2, 7:5, 6:4 und steht bei den US Open zum 13. Mal im Viertelfinale erreicht. Titelverteidigerin Iga Swiatek ist hingegen überraschend bereits im Achtelfinale gescheitert.

Favorit Novak Djokovic © APA/AFP/Corey Sipkin

Salma Hayek: "Ich bin so glücklich, am Leben zu sein"

Schauspielerin Salma Hayek feierte ihren 57. Geburtstag und gratulierte sich dazu gleich selbst. "Ich bin so glücklich, am Leben zu sein", schreibt sie anlässlich ihres Ehrentages auf Instagram. Die Schauspielerin gilt als eine der erfolgreichsten Latinas im Filmgeschäft.

Meine Empfehlung: Sommergespräch mit Christl Clear: „Leute greifen ungefragt in meine Haare und wundern sich, dass ich Deutsch kann"

In unseren Sommergesprächen "Österreich von innen & außen" sprechen wir mit Menschen, die nicht alle in Österreich geboren sind, aber einen starken Bezug zum Land haben. Die Autorin und Unternehmerin Christl Clear (40) geht mit Leichtigkeit gegen Rassismus vor. Und das, obwohl ihr Rassismus täglich begegnet. Im Podcast erfahren Sie mehr.





Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag und einen guten Start in die Woche.

Verwaltung von Push-Mitteilungen