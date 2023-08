Mahlzeit! Gemäß einer Schnellschätzung der Statistik Austria steigt die Inflationsrate auf 7,5 Prozent im August an. Im Juli lag der Wert bei sieben Prozent, im Juni bei acht. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) sieht den Anstieg im Monatsvergleich gelassen: "Die Teuerung ist gegenüber dem Höhepunkt zum Jahreswechsel massiv gesunken und wird in den nächsten Monaten weiter spürbar zurückgehen". Mehr Informationen finden Sie hier.

Heutige Empfehlungen:

Zugunglück: Fünf Menschen bei Gleisarbeiten umgekommen

Auf der Strecke zwischen Mailand und Turin hat ein Zug fünf Arbeiter, die Wartungsarbeiten an der Strecke durchführten, erfasst und getötet. Zwei weitere wurden verletzt.

Über 60 Tote bei Brand in Johannesburg

Im Zentrum der südafrikanischen Metropole ist in der Nacht Feuer in einem fünfstöckigen Gebäude ausgebrochen. Mindestens 63 Tote sind bis jetzt zu vermelden.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Atomübungen: Nordkorea feuert Kurzstreckenraketen ab

Nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap hat Nordkorea zwei ballistische Kurzstreckenraketen abgefeuert. Laut des Militärs sei Ziel des Manövers den Feinden eine klare Botschaft zu schicken.

Nach Hurrikan: US-Regierung ruft Gesundheitsnotstand in Florida aus

Der Hurrikan "Idalia" ist ein Sturm der Kategorie drei und ereilte Florida mit sintflutartigen Regenfällen, hohen Wellen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 201 Kilometern pro Stunde. Rund 70 Einsatzkräfte wurden in den US-Staat entsandt.

Dominic Thiem musste bei den US Open aufgeben

In der zweiten Runde gegen den Amerikaner Ban Shelton musste sich Thiem bei den US Open geschlagen geben. Zuvor schied auch Sebastian Ofner am Mittwoch aus. Thiem fühlte sich gesundheitlich schlecht. Laut seinem Manager leidet er aktuell unter einer Art Gastritis.

US Open: Thiem bei seinem Match gegen Shelton © (c) IMAGO/Shutterstock (IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock)

London: Verteidigungsminister Wallace zurückgetreten

Bereits im Juli kündigte Ben Wallace seinen Rücktritt an. Nun berichtete der TV-Sender Sky News, dass Energieminister Grant Shapps der Nachfolger werden soll.

Strabag steigert Bauleistung um 9 Prozent

Trotz Bauflaute erzielt die Strabag ein Betriebsergebnis (EBIT) von 87,35 Mio. Euro, ein Plus von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Konzern verwies auf einen hohen Auftragsbestand, der bis ins vierte Quartal 2024 hinein reichen soll.

UEFA: Saudi-arabische Klubs in der Champions League ausgeschlossen

"Nur europäische Vereine können an der Champions League, der Europa League oder der Europa Conference League teilnehmen", erklärt UEFA-Präsident Aleksander Čeferin gegenüber der Sportzeitung "L'Équipe" und kritisiert die Transferpolitik der Saudis.

26. Todestag von Prinzessin Diana

Am 31. August 1997 kam Prinzessin Diana bei einem tragischen Autounfall ums Leben. Bis heute fasziniert Menschen das Leben der britischen Prinzessin.

Meine Empfehlung: Junger Tischler spezialisiert sich auf Produkte für Babys und Kinder

Vor zwei Jahren gründete Fabian Baichl mit seiner Ehefrau Janine Baichl das Unternehmen "Wunderholz". Der Tischler beschloss kurzerhand ins Holzgewerbe einzusteigen. In einem Bereich sah Baichl großes Potenzial und ruf "Wunderholz-Kids" ins Leben. "Die Vision von Wunderholz Kids ist jene, im Kinderzimmer präsent zu sein", erklärt Fabian Baichl. So möchten der Tischler und seine Frau Kinderzimmer-Design-Ideen anbieten und sich in der Kleinkind-Sparte profilieren. Die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Simon war ausschlaggebend für die Entwicklung von "Wunderholz-Kids". Lesen Sie hier mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

