Mahlzeit! Die Regierung hat ein weiteres Maßnahmenpaket gegen die Teuerung geschnürt. Wie Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) heute bekannt gab, wird es einen Mietpreisdeckel geben, der den Anstieg der Mieten für die kommenden drei Jahre auf maximal fünf Prozent beschränken soll. Kostenerhöhungen bei Vignetten und beim Klimaticket sollen ausgesetzt werden und in Sachen Zufallsgewinne von Energieunternehmen wird die Abschöpfung verschärft. Alle Infos lesen Sie hier.

Heutige Empfehlungen:

Hermagor: Betrogener Ehemann stach auf Liebhaber ein und gesteht Tat

Im Februar hatte der 42-jährige Ehemann mit einem Messer auf die 34-jährige Affäre eingestochen. Der Ehemann kommt wegen versuchten Todschlags vor Gericht. Lesen Sie hier weiter.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

"Wer die Pflichtmitgliedschaft abschaffen will, fordert quasi die Abschaffung der Arbeiterkammer"

Im Vorjahr wurden 565,5 Millionen Euro aus Mitgliedsbeiträgen eingenommen. Der NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker bleibt bei seiner Kritik, es sei nicht Aufgabe der AK, in Krisenzeiten millionenschwere Reserven zu bunkern. Alle Infos lesen Sie hier.

Russische Marschflugkörper töteten zwei Ukrainer

Berichten zufolge soll es über der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu heftigen Explosionen gekommen sein. Mindestens zwei Menschen wurden getötet und zwei weitere wurden verletzt. Lesen Sie hier weiter.

Das Ausmaß der Zerstörung wird in den Morgenstunden bekannt. © AP

Hurrikan "Idalia" verstärkte sich, rast auf Florida zu

Der Hurrikan im Golf von Mexiko erreichte neue Ausmaße und steuert nun auf der Hurrikan-Stufe drei von fünf auf den US-Bundesstaat Florida zu. Alle Infos finden Sie hier.

Mamma Mia: ABBA-Star Agnetha Fältskog bestätigt Solo-Comeback

Mit 73 Jahren nimmt die blonde Sängerin ihre Karriere neu auf. Der neue Song soll unter dem Namen "Where Do We Go From Here?" erscheinen. Alle Infos finden Sie hier.

Es ist die erste Single der Solo-Sängerin seit einem Jahrzehnt. © ORF/Milenk Badzic

ÖFB-Teamchef nennt Fußball-Geheimrezept im Salon der Kleinen Zeitung

Ralf Rangnick erzählt im Wiener Salon der Kleiner Zeitung, was er mit Mick Jagger gemeinsam hat und wie er schon als Fünfjähriger das Sagen über Jüngere hatte. Lesen Sie hier weiter.

Mietregal-Geschäft "s´Fachl": "Wir sind das größte Einkaufszentrum von Graz"

Markus Groß studierte am Grazer Campus 02 Innovationsmanagement. So kam er auf die Idee von Mietregalen für regionale Produkte. 2016 stieg er in das Konzept von "s´Fachl" ein und eröffnete in der Grazer Herrengase sein erstes Geschäft. Inzwischen bietet Groß in drei Filialen die Produkte von 260 Mietern und Mieterinnen an. Mehr Informationen finden Sie hier! (Kleine Zeitung PLUS)

It´s me, hi!: Taylor Swift knackt weiterhin Rekorde

Sie hat es geschafft: die "Anti-Hero"-Sängerin erreichte als erste Künstlerin 100 Millionen monatliche Zuhörer und Zuhörerinnen auf dem Audio-Streamingdienst Spotify. Am Dienstag gelang der 33-Jährigen die Bestleistung als Frau. Hier lesen Sie mehr.

Meine Empfehlung: Österreicher fahren für den Klimaschutz langsamer und weniger mit dem Auto

Laut einer "autoScout24.at"-Umfrage mit 515 Personen geben 80 Prozent der Österreicher an, spritsparender zu fahren. Nur drei von zehn Menschen unternehmen Spazierfahrten mit dem Auto. Lesen Sie hier mehr.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch!

