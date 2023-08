Mahlzeit! Trotz der Konjunkturflaute ist der Auftragsbestand des Baukonzerns Porr um 12 Prozent auf neun Milliarden Euro gestiegen. Im öffentlichen Halbjahresbericht schreibt Porr "Die europäische Bauwirtschaft hat sich bisher resilient gezeigt". Der Mangel an Arbeits- und Fachkräften bleibt weiterhin ein limitierender Faktor für das Wachstum des Wirtschaftszweigs. Mehr dazu finden Sie hier.

Heutige Empfehlungen:

Unwetter: Lage in Westösterreich vorerst beruhigt

In der Nacht auf Dienstag hat sich die Wetterlage in Österreich beruhigt, die Situation bleibt dennoch weiterhin angespannt. Laut Polizei wird die Lage genau beobachtet, um bei erneuter Hochwassergefahr rasch eingreifen zu können.

Lebendiger Wurm in Gehirn von Australierin entdeckt

In Canberra wurde ein lebendiger, acht Zentimeter langer Wurm aus dem Gehirn einer Frau entfernt. Bei dem Parasiten handelt es sich um die Spezies Ophidascaris robertsi.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Peter Gridling übt Kritik an FPÖ-Chef Kickl

Ex-Nachrichtendienstchef Gridling rechnet in seinem Buch "Überraschungsangriff - Die Ausschaltung des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung" mit der FPÖ und Obmann Herbert Kickl ab. Auch die Korruptionsstaatsanwaltschaft kommt schlecht weg.

Trump-Strafprozess beginnt im März nächsten Jahres

Bei einer Anhörung legte die zuständige Richterin den Termin für den Prozessbeginn fest. Ab 4. März 2024 steht der ehemalige US-Präsident wegen versuchten Wahlbetrugs in Washington vor Gericht.

Einzelhandel: Welche Händler haben die größten Pleiten erlitten

Im ersten Halbjahr 2023 verlor der heimische Einzelhandel fast vier Prozent. Die Coronapandemie, die Inflationskrise sowie steigende Zinssätze führten zu einer schwachen Nachfrage der Konsumentinnen und Konsumenten.

Anti-LGBTQ-Gesetz in Uganda

Mit einem neuen Gesetz will Uganda gegen Homosexualität vorgehen. Ein 20-jähriger Mann ist wegen "schwerer Homosexualität" angeklagt worden.

Alexander Bublik sorgt mit Äußerung bei den US-Open für reichlich Kritik

"Es kotzt mich an, all diesen Invaliden zu ihrer Karriere zurückzuverhelfen", fluchte der kasachische Tennisprofi Alexander Bublikam Montagabend in seinem Auftaktspiel gegen Dominic Thiem vor sich hin. Nach seiner deplazierten Aussage steht der 26-jährige Tennisspieler in der Kritik.

Dominic Thiem und Alexander Bublik bei den US Open © (c) IMAGO/Hasenkopf (IMAGO/Juergen Hasenkopf)

Waldbrände in Nordgriechenland außer Kontrolle

Nach Angaben der Feuerwehr erstreckt sich der Brand im nordgriechischen Dadia-Nationalpark über fast zehn Kilometer. 20 Leichen von illegalen Migranten wurden gefunden, über 4000 Nutztiere sind bereits verbrannt.

Nach Kuss-Skandal: Die Luft für Luis Rubiales wird immer dünner

Nach dem WM-Sieg der spanischen Fußballerinnen am 20. August küsste RFEF-Präsident Rubiales die Spielerin Jennifer Hermoso vor einem Millionen-Publikum. Auch die UNO äußerte sich nun kritisch gegenüber Rubiales. Nach internationaler Empörung fordert der spanische Verband den 46-Jährigen zum Rücktritt auf.

Eminem verbietet Präsidentschaftskandidat das Rappen seiner Musik

Biotech-Jungunternehmer Vivek Ramaswamy kandidiert im US-Wahlkampf und gilt als engagierter Trump-Verteidiger. Rapper Eminem fordert Ramaswamy auf, seine Musik fortan nicht mehr für seinen Wahlkampf zu nutzen.

Meine Empfehlung: Althofener Laden wurde zum Fachgeschäft des Monats gekürt

Das Fachmagazin "Das Spielzeug" kührt Buch- und Spielwarengeschäft "Schöffmann" in Althofen zum besten Geschäft im deutschsprachigen Raum. "Fachgeschäft des Monats" lautet der Titel. Inhaberin Ulrike Regenfelder und ihre vier Mitarbeiterinnen sehen die Anerkennung als Lohn für ihre harte Arbeit. "Wir lieben Spiele und möchten unsere Leidenschaft mit unseren vielen Kunden teilen. Menschen hören nicht auf zu spielen, weil sie alt werden. Sie werden alt, weil sie aufhören zu spielen", sagt Regenfelder. Lesen Sie hier weiter. (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen