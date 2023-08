Mahlzeit! Anhaltende Regenfälle sorgen im Westen Österreichs für große Überschwemmungen in Ortsgebieten. Die Brennerbahnstrecke wurde in Tirol gesperrt, im Ötztal trat die Ötztaler Ache über die Ufer. Schon am gestrigen Sonntag warnte das Land Tirol vor teils großer Hochwassergefahr. In Osttirol und Kärnten gilt seit dem Vormittag die Warnstufe Rot. Erst am Dienstag wird eine Entspannung erwartet. Lesen Sie hier mehr.

Heutige Empfehlungen:

Fürstenfeld: 55-Jähriger erstach Lebensgefährtin und beging im Anschluss Suizid

In einer Wohnung wurde am Sonntag die Leiche einer 42-jährigen Frau mit mehreren Stichverletzungen entdeckt. Im Tatverdacht steht ihr 55-jähriger Lebensgefährte, der sich daraufhin selbst das Leben nahm. Obduktionsergebnis am Montag erwartet. Lesen Sie hier weiter.

Wienerberg: Enthaupteter Obdachloser wirft Fragen auf

Der Fund einer Leiche am Wienerberg stellt die Ermittler vor Rätsel. Ein Gewaltverbrechen kann trotz eines Lochs in der Schädeldecke noch nicht bestätigt werden. Einen Zusammenhang zu den Obdachlosenmorden herzustellen wäre laut Polizei verfrüht. Alle Infos finden Sie hier.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Lebensmittelpreise werden untersucht, Prüfbericht erscheint im Oktober

Weil die Lebensmittelpreise in den vergangenen Monaten auffällig stark stiegen, untersucht und befragt die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) derzeit 2.200 Unternehmen. Mehr dazu finden Sie hier.

US-Präsidentschaftswahl: Sieg für Biden wackelt stark

Joe Biden regiert mittlerweile seit mehr als zweieinhalb Jahren als Präsident in den USA. Eine neuerliche Amtszeit als US-Präsident ist ob der Stimmung im Land alles andere als gesichert. Hier lesen Sie mehr.

Ob Joe Biden wiedergewählt wird, ist bei weitem nicht gesichert. © AP

Feuer breiten sich in Sizilien aus: Flughafenbetrieb lahmgelegt

Ein Brand in der Nähe des Flughafens legte gestern den Flugbetrieb im Westen Siziliens lahm. Durch den Schirokko-Wind breiten sich die Brände aus und bedrohen nun auch die Infrastruktur. Alle Infos finden Sie hier.

Filmfestspiele Venedig: Hollywood-Streik sorgt für fehlende Stars

Am Mittwoch starten die 80. Filmfestspiele in Venedig. Der Direktor lud drei umstrittene Filmemacher zu dem Event, denen sexuelle Übergriffe vorgeworfen werden. Aus diesem Grund und wegen des anhaltenden Hollywood-Streiks werden Stars wie Bradley Cooper, Emma Stone und Michael Fassbender das Event im heurigen Jahr nicht besuchen. Lesen Sie hier mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Hartberg verliert 0:3 gegen Austria Klagenfurt

Am gestrigen Sonntag mussten die Fußballspieler des TSV Hartberg eine ordentliche Niederlage einstecken. Obwohl die Gastgeber in der ersten halben Stunde dominierten, gewann Angstgegner SK Austria Klagenfurt und schaffte es in der Bundesliga auf den dritten Platz. Hartberg steht mit einem einzigen Sieg gegen Rapid am achten Rang in der Bundesliga. Alle Infos finden Sie hier.

"Mein Lokal, Dein Lokal": Erste Folge heuer wird am Montag ausgestrahlt

Kabel1 drehte für "Mein Lokal, Dein Lokal" bei Gastrobetrieben in Klagenfurt, Velden, Krumpendorf und am Ossiachersee. Fernsehkoch Mike Süsser hat dafür Gasthäuser, ein Bistro, einen Gegendtalerhof und eine Messnerei besucht. Lesen Sie hier mehr.

Meine Empfehlung: Diese jungen Bierbrauer zählen auch Haubenköche zu ihren Kunden

Die Brüder Tilman, Lennart und Linus Vogelsang begann in der Coronapandemie, Rezepturen für Bier in einem Braukessel zu testen. Seit einem Jahr vertreibt die "Vogelsang Braumanufaktur" Bier, gebraut wird es seither in der Bierol Brauerei in Tirol. Mehr Informationen finden Sie hier! (Kleine Zeitung PLUS)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Montag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen