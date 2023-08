Mahlzeit! Sebastian Kurz wird vermutlich angeklagt. Die Information darüber erhielt Kurz von mehreren Journalisten, so der frühere Kanzler auf der Plattform X, vormals Twitter. "Die Anklage wegen mutmaßlicher Falschaussage im U-Ausschuss steht unmittelbar bevor", äußert sich der Ex-Politiker via Kurznachrichtendienst. Alle Infos lesen Sie hier.

MotoGP in Spielberg: Liveblog der Kleinen Zeitung vor Ort

Die Anreise verläuft bisher ohne Probleme, es kommt am Vormittag zu keinen Staus. Das erste freie Training läuft. Lesen Sie hier mehr.

Hohe Inflation: Pensionserhöhungen im kommenden Jahr

Gute Nachricht: die österreichischen Pensionen sollen im kommenden Jahr um 9,7 Prozent steigen. Regierungsgespräche sind für die kommenden Wochen geplant, so Sozialminister Johannes Rauch (Grüne). Lesen Sie hier mehr.

Inflationsrate sinkt auf "nur" sieben Prozent

Laut Statistik Austria sank die Inflationsrate im Juli auf sieben Prozent, im Vormonat waren es noch acht Prozent. Das sei der niedrigste Wert seit März 2022, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Lesen Sie hier weiter.

ORF entschuldigt sich für russische Propagandavideos

Am Dienstag wurden im "ZiB1"-Bericht Videos gezeigt, die sich als russische Propaganda enthüllten. Die Faktencheck-Plattform Mimikama ging den ORF-Videos nach und deckte den Fehler auf. Am Donnerstagabend gestanden sich ORF und Korrespondent Christian Wehrschütz den Fehler ein und kündigte an, sich mit Fake News auseinanderzusetzen. Lesen Sie hier weiter.

Hurrikan "Hillary" schlägt Kurs auf Mexiko ein

Angaben des mexikanischen Wetterdienstes zufolge wird der Wirbelstum voraussichtlich am Sonntag auf die Westküste der Halbinsel Baja California treffen. Am Donnerstagabend wurden andauernde Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Stundenkilometern gemessen. Alle Infos finden Sie hier.

Festspiel-Premiere für Mareike Fallwickl: "Was ich habe, ist eine Stellvertreterinnenwut"

Bei den Salzburger Festspielen wird Mareike Fallwickls Roman "Die Wut, die bleibt" uraufgeführt. Das Buch handelt vom Frausein im Patriarchat, Mutterschaft, Feminismus der Jungen und Rachegelüsten. Alle Infos lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Fußball: Saudi Arabien sorgt für Massentransfers der Weltklasse-Kicker

Trotz gleißender Hitze jenseits der 40 Grad wechseln immer mehr Fußball-Stars ihren Verein und spielen künftig für Saudi Arabien. Dazu zählen der brasilianische Superstar Neymar, Liverpool-Torjäger Mo Salah und auch Cristiano Ronaldo. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Neo-Ex von Britney Spears äußert sich erstmals zur Trennung

Das Paar war seit 2016 ein Paar, die Hochzeit erfolgte 2021. Nun haben Britney Spears und Model Sam Asghari jedoch entschieden, getrennte Wege zu gehen. "Wir behalten den Respekt, den wir füreinander haben", äußert sich Asghari in seiner aktuellen Instagram-Story zum ersten Mal zur Trennung. Lesen Sie hier weiter.

Meine Empfehlung: Folgen des Klimawandels: Wie sich die Hitze auf unsere Psyche auswirkt

Kontinuierliche Temperaturen jenseits der 30 Grad können Angststörungen oder Depressionen verursachen bzw. verschlimmern. Außerdem nehmen aggressive Verhaltensweisen bei Hitzewellen ebenso zu wie Erschöpfungszustände und gedrückte Stimmungslagen, warnt der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter. Mehr Infos finden Sie hier.

